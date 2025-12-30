00878持有3年投入80萬...僅賺7千價差不值得？知美：但股息領了10萬元

今年選擇買高股息ETF，真的是最錯誤的決定嗎？全台17檔規模破千億的ETF，績效最好與最差的到底是誰？透過定期定股00878計劃，讓我年底繼續入帳14,800元。

一、千億規模ETF 大盤點：領息仍是台股主流

在知美製作影片的當下，全台總共有17檔ETF規模已突破1,000億元新臺幣，包含：2檔市值型、6檔高股息、9檔債券型。

從類型觀察可以發現，台灣投資人仍以「領息」為主要目的，持有類型高度集中在高股息與債券型。

然而，今年市值型ETF績效亮眼，投資人也默默看在眼裡。例如0050在降低經保費、股價分割以及績效帶動下，受益人數已突破200萬人，規模更一度衝破一兆元。

二、 2025績效榜：市值型領跑、美債墊底

若將這17檔千億級ETF今年以來的含息總報酬率進行排序，結果如下：

第一、二名：市值型強勢

0050、006208含息總報酬率超過28%，表現最為優異。

高股息表現：穩健但相對落後

0056：9%

00919：5.52%

00878：4.15%

00713：2.41%

00929：2.22%

00940：1.97%

意外驚喜：金融債00724B含息報酬率達4.17%，表現甚至優於00878。

績效末段班：長天期美債

只要沒買到美國長天期公債ETF，基本上今年都不會虧錢，00687B為-0.5%、00679B則為-0.52%。

三、 知美的 00878 實戰：為了「現金流」而堅持

知美自2023年開始執行「每個月定期定股買一張 00878」的計畫。

持有現況：目前持有38張。 投入成本：802,414元。 帳面獲利：僅 7,022元（報酬率0.88%）。 領息成果：三年累計領到102,190元現金股利，含息總報酬率為13.61%。

雖然很多人會認為這是一筆失敗的投資（投入80萬才賺7,000元價差），但知美買進的目的本就是「領息」。先前經歷職場霸凌被迫離職，長達四個月的待業期間，還需照顧生病的父親，是每季破萬元的配息緩解了焦慮。

四、 2026 計畫：複利滾動 挑戰月領萬元

知美的投資心法是「創造上漲下跌都能買進的理由」：上漲看帳面獲利有信心；下跌則降低平均持有成本。

股息再投入：2025年共領到56,970元股息，將在2026年1月一次性投入（約可加購3張）。

目標設定：

月領1萬：需持有75張以上（成本約160萬元）。 月領3萬：需持有225張（成本約480萬元）。 2026目標：預計明年1月合併定期定股與股息再投入，單月買進4張，朝50張的區間邁進。

知美強調，目前投資組合已包含台美股市值型、高股息及債券型，利用市值型增加資產增值，利用高股息打造現金流，並預留一年的緊急避難金，才能在市場波動時維持紀律，不忘初衷。

◎本文內容已獲 知美JiMMY 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。