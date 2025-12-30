ETF換湯不換藥…各大投信狂發S&P500、納指新標的？內行曝：怕看別人賺

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
網友在PTT請益為何國內投信頻繁推出同質性極高的海外指數ETF，引發針對投信管理費收入與市場競爭策略的深入討論。（本報系資料庫）
台灣ETF市場進入戰國時代，同質性產品頻繁推出引發討論。一名網友在PTT房板發文請益，明明市場上已有元大S&P500（00646）、富邦NASDAQ（00662）等老牌ETF，為何各家投信仍拚命搶發同類商品？原PO指出，新發行的海外ETF常以低單價、新掛牌優勢吸引原本的存股族「轉場」，甚至質疑這波多頭若持續，納指與標普ETF恐將氾濫。

針對投信的發行策略，多數網友認為「獲利穩定」是核心動機。網友指出管理費與經理費是投信的穩定現金流，且「不開盤都要收」：『管理費是穩定收益』、『丟個商品出來錢就跑進來了，幹嘛不丟』。此外，市場也存在競爭焦慮，老闆常會質疑為什麼別家賺錢的標的我們家沒有，導致市場出現類似「種高麗菜」的一窩蜂現象。

然而，為何散戶與大戶願意買單同質性高的台版ETF而非直接複委託VOOQQQ？內行網友點出關鍵在於台版ETF具備「資產質押」與「認列財力」的優勢。透過台版ETF，投資人能將資產留在國內進行槓桿操作，且資本利得免課海外所得稅。對於大戶而言，這些實務上的便利性往往能抵銷略高於美股原廠ETF的管理費成本。

在市場運作層面，同質性產品增加也被視為一種進步。網友分析，更多投信參與競爭，才有機會迫使老牌ETF調降管理費或改善追蹤誤差：「相互競爭才會進步，管理費才有機會降」。不過也有人吐槽，台灣人愛跟風的個性從老街到ETF都一樣，就像滿大街的飲料店，大家賣的東西大同小異，最終考驗的是各家投信的造市能力與品牌信仰。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

