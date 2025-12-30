2025年44檔ETF 新兵大閱兵00981A吸21萬股東奪人氣王寶座

回顧2025年台灣ETF市場，「主動式」三個字成為年度關鍵詞。全年44檔新掛牌ETF中，主動式ETF以16檔的數量領銜，跨國股票型11檔、債券型7檔、國內指數型5檔緊隨其後，其餘還有平衡型等。這股主動浪潮不僅帶來產品類型的多元化，更撼動過去由被動指數型長期主導的市場生態。

根據CMoney統計至12/26最新數據，攤開今年上市ETF人氣排行榜，前十名中主動式ETF包辦七席。這股「主動風暴」來勢洶洶，徹底改寫台灣ETF市場的遊戲規則。在市場波動加劇、產業快速輪動的環境下，越來越多人不再滿足於單純複製指數表現，而是希望透過專業經理人的判斷。其中，主動統一台股增長（00981A）以20.8萬股東人數拔得頭籌。其餘依序為主動群益台灣強棒（00982A）、主動復華未來50（00991A）、主動野村臺灣優選（00980A）緊追其後，形成一股不容忽視的市場力量。

以人氣王00981A為例，上市以來績效漲幅逾60%，資產規模逼近500億元，其成功之處在於經理人能根據市場變化靈活調整持股。為回應投資人對穩定現金流的期待，該基金宣布明年起從年配改為季配，展現對市場需求的敏銳度。

2025年的市場數據透露一個清晰訊息：台灣投資人對ETF的期待已經升級。簡單複製大盤表現不再是唯一選項，經理人的擇時與選股能力成為新的評估標準。隨著主動式ETF制度逐步完善、產品線日益豐富，這股「由被動轉主動」的趨勢，標誌著台灣資產管理市場正式進入一個更注重專業判斷與績效表現的新階段。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。