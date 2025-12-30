存股哥12月結算存股紀錄公開…0056＋0050用質押慢慢滾：槓桿非拿來賭的

12月結算存股部位，共存了5張0056、700股0050，成交價金約22萬，主要資金來源為股票質押+股息再投入，目前維持率262%、負債比36%，風控數字仍相當健康。

不過這是我自己設定的數值，各位可以依照自己的承受能力調整，說到質押有一個小技巧，就是如果你真的想嘗試的話，初始維持率可以拉到500%以上，先讓自己熟悉流程還有背槓桿的感覺。

500%是什麼概念？假設你質押10張0050，今天收盤價65.25，擔保品總值65.25萬，借貸13萬就是維持率500%，擔保品跌到17萬時維持率才會變130%，換算是0050變成17塊才會被追繳。

當然這是以0050舉例，給各位一個對照物做參考，畢竟各標的的波動還是不同，等到熟練之後就可以考慮再增加槓桿，現在回頭看我覺得這樣才是學習槓桿比較好的路徑，而不是一開始就直接全壓拿200%（不要學我當初的做法）。

說回本篇主題，也多虧這個月總市值持續提升，讓我還有空間可以再上槓，接下來應該還是採取穩健做法暫停增加槓桿…應該啦，讓自己的維持率、負債比隨時保持健康狀態，才是使用槓桿的最好方式唷。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。