00992A、00987A 今掛牌 近百億資金聚光台積電、奇鋐等

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

市場最熱的主動式ETF戰場再添兩名新兵！主動群益科技創新（00992A）、主動台新優勢成長（00987A）30日上市，合計規模為96.39億元，且兩檔ETF的主要持股都見到台積電（2330）、奇鋐（3017）、貿聯-KY（3665）、川湖（2059）、緯穎（6669）等。

根據群益投信官網資料，主動群益科技創新規模為83.46億元，淨值達10.27元，是成立以來新高，總持股目前有41檔，前十大持股及權重依序為台積電8.54%、奇鋐6.07%、台光電（2383）5.34%、群聯（8299）4.8%、台達電（2308）4.76%、貿聯的4.53%、智邦（2345）4.34%、旺矽（6223）3.95%、川湖3.79%、緯穎3.54%、

主動群益科技創新是群益投信繼主動群益台灣強棒之後第二檔主動式ETF，於12月16日成立，採新台幣計價，ETF類型為主動型ETF，採季配息，保管銀行為第一商業銀行，ETF經理人是陳朝政，經理費依據當前規模為1.2%、保管費為0.035%。

另外，根據台新投信官網資料，主動台新優勢成長規模為12.93億元，淨值為10.01元，是成立以來新高，總持股目前有23檔，總持股約來到75.02%，前十大持股及權重依序為台積電8.04%、奇鋐5.02%、富世達4.99%、世芯-KY（3661）的4.19%、順達（3211）4.16%、亞翔（6139）4.00%、貿聯的3.96%、聖暉（5536）3.95%、緯穎3.36%、川湖3.20%。

主動台新優勢成長同樣也是台新投信繼主動台新龍頭成長之後第二檔主動式ETF，不過第一檔是鎖定全球成長股，這檔則是聚焦台灣成長股，於12月16日成立，採新台幣計價，ETF類型為主動型ETF，採年配息，保管銀行為彰化銀行，風險報酬等級為RR4，ETF經理人是魏永祥，經理費為0.75%、保管費為0.035%。

主動群益科技創新經理人陳朝政表示，台灣科技創新實力堅強，無論是在晶圓代工、IC設計、封測、電子零組件等領域都居全球領先地位。隨著AI應用拓展、商機遍地開花，關鍵電子零組件族群亦受益於漲價潮或規格提升需求，預計台灣相關供應鏈也可望持續受惠，建議投資人可透過主動式台股科技ETF來布局，靈活掌握台灣科技強勢股投資機會。

主動台新優勢成長經理人魏永祥表示，台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，產業優勢鮮明，未來不僅在AI半導體具領導地位，在AI伺服器、人形機器人、低軌道衛星亦皆可望成為新護國群山，也帶動具供應鏈優勢的台灣成長股獲利看俏。而獲利成長性較高的企業，也會享有較高的本益比評價，推升上漲動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

外資買盤持續敲進…台積電股價、市值 雙創新高

台積電協力廠人氣旺 日月光、京元電、欣銓攻頂

台積電、鴻海 押注100天

台積電股價創新高 法人：2026年成長動能不只AI

存股哥12月結算存股紀錄公開…0056＋0050用質押慢慢滾：槓桿非拿來賭的

12月結算存股部位，共存了5張0056、700股0050，成交價金約22萬，主要資金來源為股票質押+股息再投入，目前維持率262%、負債比36%，風控數字仍相當健康。 不過這是我自己設定的數值，

買10張00940資產秒砍半！他曝2025投資操作歷程「收益近60萬元」

00940上市之際曾引發全台搶購，一名PTT網友以「因為00940進場的台股小白年報」自述從ETF廣告入門投資、靠信貸槓桿滾出逾200萬元市值，並公開土炮表格回顧全年操作，引發板上熱議。討論焦點集中在原PO自稱「運氣成分一半」、多次All in換股，以及信貸利率偏高仍打算續抱等風險抉擇，網友一面稱羨獲利，一面提醒「不要再感覺了」與「先把信貸還掉」。

首檔主題式主動ETF00992A今上市！法人看好：2026年多頭續發力、逢低卡位

由群益投信發行的台股主動式ETF-主動群益科技創新ETF（00992A）在今（30）日正式掛牌上市，目前市面上的主動式台股ETF中，00992A是唯一一檔以創新科技為投資主題的主動式台股ETF。 市場法人表示，台灣產業以科技王國著稱，投資台股一定不能少了科技創新類股，投資人可藉由科技型主動式台股ETF來增添投資組合效益。00992A選在今日上市，讓投資人趁年底進場可完整參與2026年投資契機。

主動式ETF 添兩新兵

主動式ETF添新兵，兩檔新商品加入戰局。臺灣證券交易所表示，主動台新優勢成長（00987A），以及主動群益科技創新（00...

非投等債ETF迎錢潮 多檔含息報酬率達雙位數 吸引穩健投資人目光

在緩步降息的循環下，美國十年期公債殖利率維持一定水準，債券價格受到寬鬆政策和穩健的經濟成長支撐，使得非投資等級債具吸引力...

18檔ETF 下半年漲贏大盤

2025年進入倒數計時，台股昨（29）日再度創下新高，朝29,000關卡邁進，下半年來加權報酬指數漲幅達31.6%，帶動...

