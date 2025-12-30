00992A、00987A 今掛牌 近百億資金聚光台積電、奇鋐等

市場最熱的主動式ETF戰場再添兩名新兵！主動群益科技創新（00992A）、主動台新優勢成長（00987A）30日上市，合計規模為96.39億元，且兩檔ETF的主要持股都見到台積電（2330）、奇鋐（3017）、貿聯-KY（3665）、川湖（2059）、緯穎（6669）等。

根據群益投信官網資料，主動群益科技創新規模為83.46億元，淨值達10.27元，是成立以來新高，總持股目前有41檔，前十大持股及權重依序為台積電8.54%、奇鋐6.07%、台光電（2383）5.34%、群聯（8299）4.8%、台達電（2308）4.76%、貿聯的4.53%、智邦（2345）4.34%、旺矽（6223）3.95%、川湖3.79%、緯穎3.54%、

主動群益科技創新是群益投信繼主動群益台灣強棒之後第二檔主動式ETF，於12月16日成立，採新台幣計價，ETF類型為主動型ETF，採季配息，保管銀行為第一商業銀行，ETF經理人是陳朝政，經理費依據當前規模為1.2%、保管費為0.035%。

另外，根據台新投信官網資料，主動台新優勢成長規模為12.93億元，淨值為10.01元，是成立以來新高，總持股目前有23檔，總持股約來到75.02%，前十大持股及權重依序為台積電8.04%、奇鋐5.02%、富世達4.99%、世芯-KY（3661）的4.19%、順達（3211）4.16%、亞翔（6139）4.00%、貿聯的3.96%、聖暉（5536）3.95%、緯穎3.36%、川湖3.20%。

主動台新優勢成長同樣也是台新投信繼主動台新龍頭成長之後第二檔主動式ETF，不過第一檔是鎖定全球成長股，這檔則是聚焦台灣成長股，於12月16日成立，採新台幣計價，ETF類型為主動型ETF，採年配息，保管銀行為彰化銀行，風險報酬等級為RR4，ETF經理人是魏永祥，經理費為0.75%、保管費為0.035%。

主動群益科技創新經理人陳朝政表示，台灣科技創新實力堅強，無論是在晶圓代工、IC設計、封測、電子零組件等領域都居全球領先地位。隨著AI應用拓展、商機遍地開花，關鍵電子零組件族群亦受益於漲價潮或規格提升需求，預計台灣相關供應鏈也可望持續受惠，建議投資人可透過主動式台股科技ETF來布局，靈活掌握台灣科技強勢股投資機會。

主動台新優勢成長經理人魏永祥表示，台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，產業優勢鮮明，未來不僅在AI半導體具領導地位，在AI伺服器、人形機器人、低軌道衛星亦皆可望成為新護國群山，也帶動具供應鏈優勢的台灣成長股獲利看俏。而獲利成長性較高的企業，也會享有較高的本益比評價，推升上漲動能。

