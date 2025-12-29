美股ETF長線釣大魚 法人看好趨勢向上 可定期定額參與

美股四大指數今年屢創驚喜，費城半導體指數在AI浪潮的推動下，漲幅更是超過四成。展望2026年，法人認為，美國經濟發展樂觀，AI與數位轉型持續深化的背景下，美股ETF長線趨勢向上，惟須留意階段性波動，採取定期定額分攤成本及風險，參與AI長線成長動能。

根據CMoney統計美股四大指數表現，截至上周五（26日），費城半導體指數以44.7%的表現，領先NASDAQ指數22.1%、S&P 500指數17.8%、道瓊指數14.4%。

國泰費城半導體經理人李翰林表示，受惠於AI需求旺盛，半導體大廠訂單滿載，投資誘因強勁，股價表現也相對亮眼。在AI浪潮下，半導體成為數位時代的「新石油」，國泰費城半導體讓投資人能準確卡位AI運算、高效能運算（HPC）的核心增長區塊，而對於高資產族群來說，其配息屬於海外所得，擁有750萬台幣免徵稅額，且不需繳納二代健保補充保費，在稅務規劃上更具優勢。

AI及半導體為經濟成長貢獻良多，美國商務部日前公布最新數據，顯示景氣動能依然強勁，美國第3季GDP創下兩年來最快增數，經通膨調整後的GDP換算成年率，後較前一季成長4.3%，高於第2季的3.8%，也優於市場預期，前景看好亦帶旺企業投資，第3季固定投資成長2.8%，主要由電腦設備與資料中心投資支撐，AI相關的資料中心投資金額再創新高。

兆豐洲際半導體ETF基金研究團隊表示，半導體產業2026年營收成長預估7.2%，高於過去十年平均5.3%。資訊科技部門不僅盈餘成長領先，營收成長也最強勁，顯示定價能力與需求能見度高。

S&P 500 2026年淨利率預估達13.9%，創FactSet追蹤以來新高，反映AI帶動的高毛利產品占比提升。雖然目前預估本益比達21.8倍，高於五年與十年平均，但若盈餘成長持續超預期，估值仍有上行空間。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。