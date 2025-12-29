快訊

「不是親人卻勝似家人」 曹西平、龍千玉無緣叔嫂情誼撐過半生演藝路

德國也要重新武裝！可能重啟義務役增強兵力？

今年「小寒」不一般…命理師示警「澤火革」效應浮現 節氣宜忌一次看

美股ETF長線釣大魚 法人看好趨勢向上 可定期定額參與

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
美股。 路透
美股。 路透

美股四大指數今年屢創驚喜，費城半導體指數在AI浪潮的推動下，漲幅更是超過四成。展望2026年，法人認為，美國經濟發展樂觀，AI與數位轉型持續深化的背景下，美股ETF長線趨勢向上，惟須留意階段性波動，採取定期定額分攤成本及風險，參與AI長線成長動能。

⭐2025總回顧

根據CMoney統計美股四大指數表現，截至上周五（26日），費城半導體指數以44.7%的表現，領先NASDAQ指數22.1%、S&P 500指數17.8%、道瓊指數14.4%。

國泰費城半導體經理人李翰林表示，受惠於AI需求旺盛，半導體大廠訂單滿載，投資誘因強勁，股價表現也相對亮眼。在AI浪潮下，半導體成為數位時代的「新石油」，國泰費城半導體讓投資人能準確卡位AI運算、高效能運算（HPC）的核心增長區塊，而對於高資產族群來說，其配息屬於海外所得，擁有750萬台幣免徵稅額，且不需繳納二代健保補充保費，在稅務規劃上更具優勢。

AI及半導體為經濟成長貢獻良多，美國商務部日前公布最新數據，顯示景氣動能依然強勁，美國第3季GDP創下兩年來最快增數，經通膨調整後的GDP換算成年率，後較前一季成長4.3%，高於第2季的3.8%，也優於市場預期，前景看好亦帶旺企業投資，第3季固定投資成長2.8%，主要由電腦設備與資料中心投資支撐，AI相關的資料中心投資金額再創新高。

兆豐洲際半導體ETF基金研究團隊表示，半導體產業2026年營收成長預估7.2%，高於過去十年平均5.3%。資訊科技部門不僅盈餘成長領先，營收成長也最強勁，顯示定價能力與需求能見度高。

S&P 500 2026年淨利率預估達13.9%，創FactSet追蹤以來新高，反映AI帶動的高毛利產品占比提升。雖然目前預估本益比達21.8倍，高於五年與十年平均，但若盈餘成長持續超預期，估值仍有上行空間。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

美國Q3 GDP創兩年最快成長 風險債走強、新興債利基浮現

費半指數今年報酬逾45% 這ETF受益人成長近三成

股樓齊揚 香港今年GDP增長3.2% 財爺：仍須防黑天鵝、灰犀牛

越南基金雙引擎熱轉 經濟邁向新一輪成長循環 挹注股市活水

相關新聞

買10張00940資產秒砍半！他曝2025投資操作歷程「收益近60萬元」

00940上市之際曾引發全台搶購，一名PTT網友以「因為00940進場的台股小白年報」自述從ETF廣告入門投資、靠信貸槓桿滾出逾200萬元市值，並公開土炮表格回顧全年操作，引發板上熱議。討論焦點集中在原PO自稱「運氣成分一半」、多次All in換股，以及信貸利率偏高仍打算續抱等風險抉擇，網友一面稱羨獲利，一面提醒「不要再感覺了」與「先把信貸還掉」。

主動式ETF 添兩新兵

主動式ETF添新兵，兩檔新商品加入戰局。臺灣證券交易所表示，主動台新優勢成長（00987A），以及主動群益科技創新（00...

非投等債ETF迎錢潮 多檔含息報酬率達雙位數 吸引穩健投資人目光

在緩步降息的循環下，美國十年期公債殖利率維持一定水準，債券價格受到寬鬆政策和穩健的經濟成長支撐，使得非投資等級債具吸引力...

18檔ETF 下半年漲贏大盤

2025年進入倒數計時，台股昨（29）日再度創下新高，朝29,000關卡邁進，下半年來加權報酬指數漲幅達31.6%，帶動...

美股ETF長線釣大魚 法人看好趨勢向上 可定期定額參與

美股四大指數今年屢創驚喜，費城半導體指數在AI浪潮的推動下，漲幅更是超過四成。展望2026年，法人認為，美國經濟發展樂觀...

主動式ETF商品 趨吉避凶

展望新的一年投資布局策略，台新投信總經理葉柱均指出，2026年全球經濟維持穩定，營造最有利風險性資產的金髮女郎環境。在A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。