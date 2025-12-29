快訊

「不是親人卻勝似家人」 曹西平、龍千玉無緣叔嫂情誼撐過半生演藝路

德國也要重新武裝！可能重啟義務役增強兵力？

今年「小寒」不一般…命理師示警「澤火革」效應浮現 節氣宜忌一次看

主動式ETF商品 趨吉避凶

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

展望新的一年投資布局策略，台新投信總經理葉柱均指出，2026年全球經濟維持穩定，營造最有利風險性資產的金髮女郎環境。在AI大爆發之下，台灣產業鏈具有優勢，預計會是豐收的一年，具供應鏈優勢的台灣成長股將成領頭羊。

⭐2025總回顧

台新投信投資長趙志中則分析，2026年要留意美國期中選舉年股市波動，主動ETF更能趨吉避凶。據統計，近15年台灣成長股12月至隔年上半年月月正報酬，12月進場後持有一年、二年、三年，報酬率分別有19%、41%、61%。

趙志中指出，美國經濟在川普「大而美法案」財政激勵、Fed降息以及AI資本支出的支撐下，可望避免經濟衰退的風險。算力供不應求將延續至2026年，CSP（雲端服務供應商）不僅購買GPU，也積極自研晶片，2025年美系五大CSP資本支出預期上修至年增67%，高於2024年的55%，2026年合計資本支出將突破5,000億美元水準、年增35%。在AI需求帶動下，2026年台灣成長股以及國際股市獲利成長可望逐季走升，展現強勁多頭氣勢，主動台新優勢成長ETF今（29）日上市後將迎長多行情。

主動台新優勢成長ETF經理人魏永祥表示，投資人想要抓住成長股的α（超額報酬），主動汰弱留強，擁有較低的費率，主動式ETF是良好的投資選擇，也帶動近幾年資金湧入主動式ETF。據統計，全球主動式ETF規模近年（2018-2024年）成長超過十倍，打敗大盤成為市場顯學；在台灣方面，2025年主動式ETF正式開放，規模亦呈現跳躍式增長。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

台新投信：2026主動ETF更能趨吉避凶 00987A於12月30日掛牌迎長多行情

金髮女郎經濟來了！台新投信00987A主動式ETF搶占風頭

高效率、低能耗 Groq的LPU提問AI代理人…將秒回

晟銘電奪Meta大單 明年獲利挑戰倍增

相關新聞

買10張00940資產秒砍半！他曝2025投資操作歷程「收益近60萬元」

00940上市之際曾引發全台搶購，一名PTT網友以「因為00940進場的台股小白年報」自述從ETF廣告入門投資、靠信貸槓桿滾出逾200萬元市值，並公開土炮表格回顧全年操作，引發板上熱議。討論焦點集中在原PO自稱「運氣成分一半」、多次All in換股，以及信貸利率偏高仍打算續抱等風險抉擇，網友一面稱羨獲利，一面提醒「不要再感覺了」與「先把信貸還掉」。

主動式ETF 添兩新兵

主動式ETF添新兵，兩檔新商品加入戰局。臺灣證券交易所表示，主動台新優勢成長（00987A），以及主動群益科技創新（00...

非投等債ETF迎錢潮 多檔含息報酬率達雙位數 吸引穩健投資人目光

在緩步降息的循環下，美國十年期公債殖利率維持一定水準，債券價格受到寬鬆政策和穩健的經濟成長支撐，使得非投資等級債具吸引力...

18檔ETF 下半年漲贏大盤

2025年進入倒數計時，台股昨（29）日再度創下新高，朝29,000關卡邁進，下半年來加權報酬指數漲幅達31.6%，帶動...

美股ETF長線釣大魚 法人看好趨勢向上 可定期定額參與

美股四大指數今年屢創驚喜，費城半導體指數在AI浪潮的推動下，漲幅更是超過四成。展望2026年，法人認為，美國經濟發展樂觀...

主動式ETF商品 趨吉避凶

展望新的一年投資布局策略，台新投信總經理葉柱均指出，2026年全球經濟維持穩定，營造最有利風險性資產的金髮女郎環境。在A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。