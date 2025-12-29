主動式ETF商品 趨吉避凶

展望新的一年投資布局策略，台新投信總經理葉柱均指出，2026年全球經濟維持穩定，營造最有利風險性資產的金髮女郎環境。在AI大爆發之下，台灣產業鏈具有優勢，預計會是豐收的一年，具供應鏈優勢的台灣成長股將成領頭羊。

台新投信投資長趙志中則分析，2026年要留意美國期中選舉年股市波動，主動ETF更能趨吉避凶。據統計，近15年台灣成長股12月至隔年上半年月月正報酬，12月進場後持有一年、二年、三年，報酬率分別有19%、41%、61%。

趙志中指出，美國經濟在川普「大而美法案」財政激勵、Fed降息以及AI資本支出的支撐下，可望避免經濟衰退的風險。算力供不應求將延續至2026年，CSP（雲端服務供應商）不僅購買GPU，也積極自研晶片，2025年美系五大CSP資本支出預期上修至年增67%，高於2024年的55%，2026年合計資本支出將突破5,000億美元水準、年增35%。在AI需求帶動下，2026年台灣成長股以及國際股市獲利成長可望逐季走升，展現強勁多頭氣勢，主動台新優勢成長ETF今（29）日上市後將迎長多行情。

主動台新優勢成長ETF經理人魏永祥表示，投資人想要抓住成長股的α（超額報酬），主動汰弱留強，擁有較低的費率，主動式ETF是良好的投資選擇，也帶動近幾年資金湧入主動式ETF。據統計，全球主動式ETF規模近年（2018-2024年）成長超過十倍，打敗大盤成為市場顯學；在台灣方面，2025年主動式ETF正式開放，規模亦呈現跳躍式增長。

