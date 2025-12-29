快訊

「不是親人卻勝似家人」 曹西平、龍千玉無緣叔嫂情誼撐過半生演藝路

德國也要重新武裝！可能重啟義務役增強兵力？

今年「小寒」不一般…命理師示警「澤火革」效應浮現 節氣宜忌一次看

非投等債ETF迎錢潮 多檔含息報酬率達雙位數 吸引穩健投資人目光

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
在緩步降息的循環下，美國十年期公債殖利率維持一定水準，債券價格受到寬鬆政策和穩健的經濟成長支撐，使得非投資等級債具吸引力。(路透)
在緩步降息的循環下，美國十年期公債殖利率維持一定水準，債券價格受到寬鬆政策和穩健的經濟成長支撐，使得非投資等級債具吸引力。(路透)

在緩步降息的循環下，美國十年期公債殖利率維持一定水準，債券價格受到寬鬆政策和穩健的經濟成長支撐，使得非投資等級債具吸引力。法人分析，統計近半年來，多檔非投等債ETF含息報酬率都有雙位數，因此受到愛息族的青睞。

⭐2025總回顧

統計成立一年以上、半年以來含息報酬表現亮眼的非投等債ETF，包括凱基美國非投等債（00945B）、群益優選非投等債（00953B）、國泰優選非投等債（00727B）、第一金優選非投債、富邦全球非投等債、復華彭博非投等債等。加上下半年主動式非投等債ETF——主動中信非投等債加入市場，七檔非投等債ETF，近三個月表現也都繳出3~4%的成績單。

凱基美國非投等債ETF研究團隊表示，在緩步降息的循環下，美國十年期公債殖利率維持一定水準，債券價格也受寬鬆政策和穩健經濟成長支撐，使非投資等級債具吸引力。隨著AI持續發展，市場普遍看好明年美股表現，在經濟基本面有撐、下屆美國聯準會熱門主席人選哈塞特（Kevin Hassett）的鴿派色彩也讓寬鬆政策有望延續等利多，非投等債明年可望仍是市場資金的寵兒。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

31號封關前快上車！比高股息還香…00984B用A級債券打造「9％現金流」護城河

就市論勢／矽光子、衛星通訊 可留意

Fed下任主席熱門人選 哈塞特釋出偏鴿訊號

路透：美國正在委內瑞拉附近追緝第3艘油輪

相關新聞

買10張00940資產秒砍半！他曝2025投資操作歷程「收益近60萬元」

00940上市之際曾引發全台搶購，一名PTT網友以「因為00940進場的台股小白年報」自述從ETF廣告入門投資、靠信貸槓桿滾出逾200萬元市值，並公開土炮表格回顧全年操作，引發板上熱議。討論焦點集中在原PO自稱「運氣成分一半」、多次All in換股，以及信貸利率偏高仍打算續抱等風險抉擇，網友一面稱羨獲利，一面提醒「不要再感覺了」與「先把信貸還掉」。

主動式ETF 添兩新兵

主動式ETF添新兵，兩檔新商品加入戰局。臺灣證券交易所表示，主動台新優勢成長（00987A），以及主動群益科技創新（00...

非投等債ETF迎錢潮 多檔含息報酬率達雙位數 吸引穩健投資人目光

在緩步降息的循環下，美國十年期公債殖利率維持一定水準，債券價格受到寬鬆政策和穩健的經濟成長支撐，使得非投資等級債具吸引力...

18檔ETF 下半年漲贏大盤

2025年進入倒數計時，台股昨（29）日再度創下新高，朝29,000關卡邁進，下半年來加權報酬指數漲幅達31.6%，帶動...

美股ETF長線釣大魚 法人看好趨勢向上 可定期定額參與

美股四大指數今年屢創驚喜，費城半導體指數在AI浪潮的推動下，漲幅更是超過四成。展望2026年，法人認為，美國經濟發展樂觀...

主動式ETF商品 趨吉避凶

展望新的一年投資布局策略，台新投信總經理葉柱均指出，2026年全球經濟維持穩定，營造最有利風險性資產的金髮女郎環境。在A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。