非投等債ETF迎錢潮 多檔含息報酬率達雙位數 吸引穩健投資人目光

在緩步降息的循環下，美國十年期公債殖利率維持一定水準，債券價格受到寬鬆政策和穩健的經濟成長支撐，使得非投資等級債具吸引力。法人分析，統計近半年來，多檔非投等債ETF含息報酬率都有雙位數，因此受到愛息族的青睞。

統計成立一年以上、半年以來含息報酬表現亮眼的非投等債ETF，包括凱基美國非投等債（00945B）、群益優選非投等債（00953B）、國泰優選非投等債（00727B）、第一金優選非投債、富邦全球非投等債、復華彭博非投等債等。加上下半年主動式非投等債ETF——主動中信非投等債加入市場，七檔非投等債ETF，近三個月表現也都繳出3~4%的成績單。

凱基美國非投等債ETF研究團隊表示，在緩步降息的循環下，美國十年期公債殖利率維持一定水準，債券價格也受寬鬆政策和穩健經濟成長支撐，使非投資等級債具吸引力。隨著AI持續發展，市場普遍看好明年美股表現，在經濟基本面有撐、下屆美國聯準會熱門主席人選哈塞特（Kevin Hassett）的鴿派色彩也讓寬鬆政策有望延續等利多，非投等債明年可望仍是市場資金的寵兒。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。