18檔ETF 下半年漲贏大盤

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

2025年進入倒數計時，台股昨（29）日再度創下新高，朝29,000關卡邁進，下半年來加權報酬指數漲幅達31.6%，帶動台股主被動原型ETF平均漲幅達23.4%，其中，18檔ETF表現贏過大盤報酬指數，占比約27.6%，最強一檔是主動統一台股增長（00981A）漲幅超過五成。

下半年來，據CMoney統計至昨日，台股主被動原型ETF前十強包含三檔主動式台股ETF，其餘七檔都是被動式台股一般主題型ETF，按漲幅依序為主動統一台股增長53.6%、中信小資高價30的43.6%、野村臺灣新科技50的43.2%、國泰台灣科技龍頭39.8%、元大電子39.4%、富邦科技39.1%、永豐智能車供應鏈38.4%、主動群益台灣強棒38.3%、台新臺灣IC設計38.2%、主動野村臺灣優選37.8%。

上述十檔中，國泰台灣科技龍頭、野村臺灣新科技50、台新臺灣IC設計、主動統一台股增長、主動野村臺灣優選以及中信小資高價30昨日收盤價都創下新高；至於執行「一拆七」的富邦科技市價也創下分割後新高。

台積電創新天價，收上1,530元，帶動含「積」量最高、權重占69.98%的富邦科技規模增胖，首度站上600億元大關，攀升至606.29億元。富邦科技經理人洪珮甄表示，先前市場對AI題材可能泡沫化疑慮，隨美國科技巨頭財報表現持續驗證成長動能，資本支出規模明顯擴大，擔憂顯著降溫。AI發展已由過往概念題材，邁向實際落地應用，不僅成為全球科技產業核心趨勢，更支撐台股科技族群中長期成長關鍵動能。隨AI應用快速擴散，對高效能運算、先進製程與系統整合需求同步提升，台灣在全球AI供應鏈中具無可取代戰略地位。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易表示，聯準會政策轉為溫和放水下，及AI長線趨勢不變，台廠作為全球AI產業重要供應商，可望持續享有獲利與資本雙漲利多，後市表現仍值關注。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

