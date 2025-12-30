主動式ETF 添兩新兵

主動式ETF添新兵，兩檔新商品加入戰局。臺灣證券交易所表示，主動台新優勢成長（00987A），以及主動群益科技創新（00992A），將於今（30）日掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，台新臺灣優勢成長主動式ETF投資範圍聚焦於營運面穩定、成長性較高之台灣上市櫃企業，主要投資標的著重於具備產業趨勢帶動、科技技術創新，或受惠於時勢與環境變化之公司，並挑選在技術層次、經營管理及財務結構表現優異，且具備市占率提升、新訂單或新客戶動能的個股。同時考量總體經濟情況、政府政策方向與發展策略，再搭配流動性、評價面、技術面等市場指標，進行操作。

台新投信總經理葉柱均表示，今年台新投信發行兩檔主動式ETF，首發是主動台新龍頭成長，第二檔、也是第一檔台股主動式ETF則是主動台新優勢成長，將於今日掛牌上市，期望透過經理人選股能力，提供投資人更好的報酬。

群益台灣科技創新主動式ETF投資具有強大研發創新能力，運用科技驅動成長之台灣上市櫃企業，除透過財報及量化指標檢視，並透過前瞻性因子捕捉具爆發潛力之公司，配合供應鏈垂直分析，選擇供應鏈中重要技術節點，強調產業地位及長期優勢，挑選獲利成長性高、具長期競爭與投資價值之標的。並透過整體經濟情勢、市場展望、產業輪動趨勢及個股相對表現，動態調整量化及質化策略部位的配置組合。

證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達205檔（含被動式ETF 190檔及主動式ETF 15檔）。國內ETF商品種類日趨多元，投資組合涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。