台積電飆新天價 含「積」量最高的0052規模衝上600億元大關

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
護國神山台積電（2330）29日領軍走高，收上1,530元的新高價。（路透）
護國神山台積電（2330）29日領軍走高，收上1,530元的新高價。（路透）

護國神山台積電（2330）29日領軍走高，收上1,530元的新高價，帶動含「積」量最高、權重占69.98%的富邦科技（0052）規模增胖，首度站上600億元大關，攀升至606.29億元。

富邦科技經理人洪珮甄表示，近期台股走勢與美股四大指數維持高度連動，加權指數持續改寫新高，顯示整體多頭結構依舊穩健。先前市場對AI題材可能泡沫化的疑慮，隨著美國科技巨頭財報表現持續驗證成長動能，且資本支出規模明顯擴大，相關擔憂已顯著降溫。

洪珮甄指出，AI發展已由過往的概念題材階段，正式邁向實際落地應用，不僅成為全球科技產業的核心趨勢，更是支撐台股科技族群中長期成長的關鍵動能。隨著AI應用快速擴散，對高效能運算、先進製程與系統整合的需求同步提升，台灣在全球AI供應鏈中具備無可取代的戰略地位。

台灣完整涵蓋晶圓代工、IC設計、先進封裝、AI伺服器與電子製造等關鍵環節，是AI實體化浪潮下的重要受惠市場之一。近期盤面結構亦呈現良性族群輪動，內資承接力道仍維持穩定，使科技類股在攻守兩端表現均衡，有利多頭行情持續推進。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

科技 AI 台股

