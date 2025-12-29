台新投信：2026主動ETF更能趨吉避凶 00987A於12月30日掛牌迎長多行情

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台新投信投資長趙志中。台新投信／提供
台新投信投資長趙志中表示，2026全球經濟維持穩定，經濟成長逐漸追上通脹，營造最有利風險性資產的金髮女郎環境，唯美國期中選舉年股市波動，主動ETF更能趨吉避凶。在產業發展趨勢上，AI算力持續供不應求，具供應鏈優勢的台灣成長股將成領頭羊，據統計，近15年台灣成長股12月至隔年上半年月月正報酬，台新臺灣優勢成長主動式ETF基金（00987A）預計12月30日掛牌上市，迎長多行情。

趙志中指出，美國經濟在川普「大而美法案」財政激勵、FED降息以及AI資本支出的支撐下，可望避免經濟衰退的風險。算力供不應求將延續至2026年，CSP（雲端服務供應商）不僅購買GPU，也積極自研晶片，2025年美系五大CSP資本支出預期上修至年增67%，高於2024年的55%，2026年合計資本支出將突破5,000億水準。在AI需求帶動下，2026年台灣成長股以及國際股市獲利成長可望逐季走升，展現強勁多頭氣勢。

台新臺灣優勢成長主動式ETF基金經理人魏永祥表示，投資人想要抓住成長股的α(超額報酬)，主動汰弱留強，擁有較低的費率，主動式ETF是良好的投資選擇，也帶動近幾年資金湧入主動式ETF。據統計，全球主動式ETF規模近年(2018-2024年)成長超過10倍，打敗大盤成為市場顯學；在台灣方面，2025年主動式ETF正式開放，規模亦呈現跳躍式增長，未來可望成為投資市場新主流。

魏永祥指出，台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，產業優勢鮮明，未來不僅在AI半導體具領導地位，在AI伺服器、人形機器人、低軌道衛星亦皆可望成為新護國群山，也帶動具供應鏈優勢的台灣成長股獲利看俏。而獲利成長性較高的企業，也會享有較高的本益比評價，推升上漲動能。台新臺灣優勢成長主動式ETF基金囊括一籃子績優成長股，且透過經理人主動操作靈活，更能因時調整，獲取超越大盤報酬的機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

