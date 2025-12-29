台股創高、ETF 00631L同步刷天價！1月7日起投票分割 通過可回到發行價

美股假期後資金轉向AI與貴金屬族群，帶動台股29日開盤上漲，台積電（2330）收1,530元新高，台股挑戰29,000點新高，同步帶動ETF股王-元大台灣50正2（00631L）盤中刷下362.5新天價。因股價上漲驚人，00631L將於1月7日起進行分割投票，透過後可回到接近20元，更有利操作。

00631L追蹤臺灣50指數單日正向2倍，近年來資金靠攏權值股，0050表現大多優於大盤，而00631L更是飛速飆漲，2014年成立以來至12月26日報酬率約1,675%，遠超過同期間0050的467%與大盤的388.8%。

正因為漲幅驚人，不少熟悉槓桿機制的網友多認為，只要看好0050長期走多又能忍受波動，00631L是更有效率的操作選擇。長期推崇槓投資的達人大仁哥更出書詳解為何00631L的報酬率可達到0050的三倍，在經過各種分析後，認為00631L就是最強的一檔台股。

為使00631L重回交易便利價格，元大投信近期宣布00631L分割案，採回到發行價20元以上之最大整數倍為分割倍數，如以目前00631L的價格，預計可1拆18。專家分析，自0050、0052分割後，價格親民門檻低，將以機會吸引更多小資投入，推升交易量。

元大投信表示，00631L分割議案，有投票資格的投資人於1月6日起將收到開會通知書（內附受益人會議表決票），可選擇透過各大證券APP點選「股東e服務」，或使用集保e手掌握APP、集保股東e服務（手機版、電腦版），於1月7日07:00至1月26日23:59，不需通知書即可電子投票，亦可回郵寄回受益人會議表決票（免郵資），郵寄投票至1月26日下午16:30止。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。