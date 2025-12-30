買10張00940資產秒砍半！他曝2025投資操作歷程「收益近60萬元」

00940上市之際曾引發全台搶購，一名PTT網友以「因為00940進場的台股小白年報」自述從ETF廣告入門投資、靠信貸槓桿滾出逾200萬元市值，並公開土炮表格回顧全年操作，引發板上熱議。討論焦點集中在原PO自稱「運氣成分一半」、多次All in換股，以及信貸利率偏高仍打算續抱等風險抉擇，網友一面稱羨獲利，一面提醒「不要再感覺了」與「先把信貸還掉」。

原PO表示，自己在2024年4月因00940上市宣傳入場，當時僅有20萬元流動資產先買10張00940，後續認賠轉進台積電。其資金策略為每月固定留10萬元現金，其餘投入證券帳戶，並於2024年另以兩筆信貸加碼，分別為65萬元、利率5.63%及27萬元、利率6.63%，稱雖利率偏高但已靠操作「把利息都賺回來」。他整理目前市值約216萬元，股息、借券收入合計逾2萬元，價差收益約59.5萬元，自估IRR達61.3%，但也坦言計算口徑「可能失準」。

在心得回顧中，原PO列出多次短線進出與「賣飛」經驗，包含年初砍長榮與00940、4月股災大致抱住台積電、7月因用錢賣零股才體悟「只賣到需要的金額」、9月賣在相對高點後改買正2，並在10月至11月一度All in力積電，靠借券與抓到漲停時點出清，再轉回正2與0050。12月則轉戰京元電子與矽格，直言多靠網路資訊與觀察走勢「全靠運氣」，目前仍持有鴻海、台積電及矽格，並預告2026年「利空各半、稍微偏空」，盼做到「盡量抱得久、又要逃得快」。

網友回應多以風險控管為主軸，最常見建議是「別再靠感覺」與要求交代買進邏輯，並提醒原PO性格「不篤定卻開槓桿」容易出事。多數留言聚焦信貸利率過高，直指「利率超過3%建議先還掉」、可考慮轉貸或改用成本較低的融資、質押，避免逆勢時被迫洗出場。也有人分享減壓做法，如持有部位分批賣出來降低心理壓力，或提醒「看對也可能因槓桿被洗出去」。

不同意見與延伸討論則分成兩派：一派認為「賺錢就是真理」，肯定原PO能把利息成本追回來、鼓勵持續精進；另一派較為嚴厲，直批操作邏輯不通，警告原PO所謂仍有「-20%空間」在崩盤情境下並不可靠，並提醒負債是「很真實」的壓力，若持續All in換股，可能在行情反轉時承受難以承擔的回撤。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。