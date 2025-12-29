快訊

裴洛西訪台是錯誤？美前國安顧問蘇利文坦言：代價遠超益處

113學年3所大專校院可用資金竟為負 台大可用資金110億居冠

北市跨年晚會維安升級！進場要金屬探測器安檢並開包檢查

金髮女郎經濟來了！台新投信00987A主動式ETF搶占風頭

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
2026年主動ETF更能趨吉避凶，台新臺灣優勢成長主動式ETF基金（00987A）12月30日掛牌迎長多行情。圖／台新投信提供
2026年主動ETF更能趨吉避凶，台新臺灣優勢成長主動式ETF基金（00987A）12月30日掛牌迎長多行情。圖／台新投信提供

金髮女郎經濟（Goldilocks Economy）展開！台新投信投資長趙志中表示，2026全球經濟維持穩定，經濟成長逐漸追上通膨，營造最有利風險性資產的金髮女郎環境，唯美國期中選舉年股市波動，主動ETF更能趨吉避凶。在產業發展趨勢上，AI算力持續供不應求，具供應鏈優勢的台灣成長股將成領頭羊。

⭐2025總回顧

所謂金髮女孩經濟，是一個由童話故事衍生出的經濟術語，指該時期的經濟溫和增長，並且搭配低失業率、低通膨以及低利率。

趙志中指出，美國經濟在川普「大而美法案」財政激勵、FED降息以及AI資本支出的支撐下，可望避免經濟衰退的風險。算力供不應求將延續至2026年，CSP（雲端服務供應商）不僅購買GPU，也積極自研晶片，2025年美系五大CSP資本支出預期上修至年增67%，高於2024年的55%，2026年合計資本支出將突破5000億水準。在AI需求帶動下，2026年台灣成長股以及國際股市獲利成長可望逐季走升，展現強勁多頭氣勢。

台新臺灣優勢成長主動式ETF基金(00987A)預計12月30日掛牌上市。經理人魏永祥表示，投資人想要抓住成長股的α(超額報酬)，主動汰弱留強，擁有較低的費率，主動式ETF是良好的投資選擇，也帶動近幾年資金湧入主動式ETF。據統計，全球主動式ETF規模近年(2018-2024年)成長超過10倍，打敗大盤成為市場顯學；在台灣方面，2025年主動式ETF正式開放，規模亦呈現跳躍式增長，未來可望成為投資市場新主流。

魏永祥指出，台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，產業優勢鮮明，未來不僅在AI半導體具領導地位，在AI伺服器、人形機器人、低軌道衛星亦皆可望成為新護國群山，也帶動具供應鏈優勢的台灣成長股獲利看俏。而獲利成長性較高的企業，也會享有較高的本益比評價，推升上漲動能。台新臺灣優勢成長主動式ETF基金(00987A)囊括一籃子績優成長股，且透過經理人主動操作靈活，更能因時調整，獲取超越大盤報酬的機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF AI 資本支出 通膨 半導體

延伸閱讀

晟銘電奪Meta大單 明年獲利挑戰倍增

台光電、金像電 四檔靚

最牛一輪／旺宏利多 台新55鼓掌

台新宣布Richart卡2026年權益 綁Line Pay最高回饋2.3%

相關新聞

金髮女郎經濟來了！台新投信00987A主動式ETF搶占風頭

金髮女郎經濟（Goldilocks Economy）展開！台新投信投資長趙志中表示，2026全球經濟維持穩定，經濟成長逐...

定期定額神隊友！兆豐00982T「自動換檔」機制助攻投資紀律

台股站穩28,000點之上，許多定期定額的投資人開始猶豫，「現在進場會不會買在最高點？」，市場波動加劇，「是不是該先停扣...

台股不能無腦買！安聯00993A「質化＋量化」雙引擎搶賺超額報酬

美國聯準會(Fed)宣布再降息，2025年連續第三次降息，點陣圖預示2026年仍有降息空間，但步調將逐漸謹慎。現階段市場...

殖利率4.2％完勝台股？009817擁J-REITs「90％分潤」強勢來襲

隨著日本經濟擺脫通縮陰霾，全球資本加速湧入東京與大阪等核心都會區，推升不動產價值，也讓日本不動產投資信託（J-REITs）成為資產配置焦點。為協助投資人掌握日本房市紅利，國泰投信攜手日本大和資產管理推

入列00929成分股+殖利率及轉投資效益題材 可寧衛飆漲停寫分拆後高價

廢棄物處理大廠可寧衛*（8422）股票「一拆十」，面額由10元降為1元，新股在11月17日上市買賣以來，股價約落在20~...

00738U、00877、00885...今年都飆漲！小童拆解「發動訊號」：主力洗盤看這點

每個人都想買到飆股，但你真的知道這些標的都出現了哪些訊號，而且竟然還都極其相似嗎？就來好好回顧2025年漲最多的那幾檔ETF，只要把這些規律記起來，相信2026年也有機會再次複製。 首先來看一下，截至12月中表現最好的ETF分別是哪幾檔。第一個是黃金正二，其次是白銀，接著是中國 5G、元大航太，甚至還包括年初預告的越南股市。 而這邊出現的這麼多檔ETF當中，因為正二帶有槓桿，所以如果拿它跟原型的ETF相比可能會有失公允，因此先將兩檔正二都給剔除，只留下中間的8檔來做分析。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。