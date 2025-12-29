殖利率4.2％完勝台股？009817擁J-REITs「90％分潤」強勢來襲

隨著日本經濟擺脫通縮陰霾，全球資本加速湧入東京與大阪等核心都會區，推升不動產價值，也讓日本不動產投資信託（J-REITs）成為資產配置焦點。為協助投資人掌握日本房市紅利，國泰投信攜手日本大和資產管理推出國泰日本不動產（009817），成為台灣首檔台日跨境連結日本不動產 ETF，預計於2026年1月19至21日展開募集，發行價新台幣10元，並具備配息機制，讓小資族以低門檻參與日本實體房產收益機會。

009817基金經理人游凱卉指出，J-REITs與一般日股最大的制度差異在於其「稅賦優惠」機制。根據日本稅法，J-REITs公司若將當年度至少90%盈餘分配給股東，即可享有「免徵法人稅（企業所得稅）」優惠。在強大的稅務誘因驅動下，J-REITs公司傾向將收益最大化回饋投資人，讓租賃收益更純粹地轉化為配息金額，盈餘分配比例遠高於日本一般企業平均的35%。統計顯示，J-REITs市場歷年股息發放金額已從2015年的3,482億日圓，倍增至2024年的7,128億日圓，充分展現制度優勢下的配息增長實力。

游凱卉說明，J-REITs的收益水準在亞太市場深具競爭力，觀察近5年股利平均殖利率，日股重要指標的日本東証指數約2.2%，台灣加權指數約3.2%，而J-REITs中最具代表性的東証REIT指數則達4.2%，顯著高於台、日股。這項優勢源自避開重複課稅，將租金收益直接反映在配息中。此外，投資J-REITs可免除個人持有房產所需的招租與修繕成本，由專業團隊營運，確保便利性，同時把握一般投資人較難接觸到的東京、大阪等都會區商辦與物流中心的長線成長，比遠赴日本購屋更具韌性。

除了日本當地稅負減免，將絕大多數盈餘挹注至息收，009817收益屬於境外所得，適用基本所得額（最低稅負制）計算，海外所得合計達新台幣 750 萬元才需納入課稅，對一般投資人甚至中高資產族群而言，具備節稅優勢。結合中日雙方制度，009817擁有雙重稅務競爭力，有效提升投資效益。回顧過去15年，東証REIT指數含息總報酬率264.5%，顯示在不同經濟循環下，兼具資產增值與收益紅利。

展望後市，國泰投信ETF研究團隊表示，日本飯店與零售物件收益表現穩健，加上企業擴張帶動商辦更新需求，日本房地產正處於補漲階段。國泰投信建議，在全球金融環境波動頻繁之際，日本房產資產與股市相關性低，是分散風險的重要工具。投資人可透過009817，以萬元低門檻精準掌握日本不動產商機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。