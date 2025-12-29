快訊

入列00929成分股+殖利率及轉投資效益題材 可寧衛飆漲停寫分拆後高價

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
可寧衛公司。截自官網
可寧衛公司。截自官網

廢棄物處理大廠可寧衛*（8422）股票「一拆十」，面額由10元降為1元，新股在11月17日上市買賣以來，股價約落在20~25元區間，受惠入列復華台灣科技優息（00929）成分股，及具有殖利率、轉投資貢獻等題材，29日開高後衝上漲停29.3元鎖死到收盤，寫下分拆以來的新高價。

⭐2025總回顧

可寧衛是台灣最大的有害事業廢棄物處理廠商，其有害事業廢棄物固化處理量達業界第二名的五倍，具明顯市場領導地位；主要業務涵蓋事業廢棄物中間固化服務、掩埋服務及清運開挖服務，提供一站式廢棄物處理解決方案。

可寧衛第3季毛利率48.74%，歸屬母公司業主淨利2.82億元，季增21.18%、年增 38.63%，每股純益2.47元；累計今年前3季淨利11.79億元，年增逾四成，每股純益10.47元，已接近去年全年每股純益10.7元；獲利表現主受惠高毛利工程專案挹注。

法人指出，可寧衛為台灣最大廢棄物垂直整合環保處理廠，預估明年營收成長逾15%、每股純益（EPS）年增率約15~20%；由於過去配息穩定，每年現金殖利率維持5%以上，具下檔殖利率保護。

法人表示，可寧衛承攬高雄205兵工廠土壤與地下水整治工程，屬高毛利專案，具強議價能力與利潤彈性，對整體毛利率貢獻顯著；展望未來，隨著能源及再生資源新事業加入，2026年營收與獲利有望持續攀升。

00929成分股調整，新增16檔成分股，可寧衛*也獲納入；多題材加持下，29日以27.3元開高後衝上漲停29.3元鎖死，漲停排隊買單超過16萬張，成交量91,684張。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

廢棄物 可寧衛 殖利率 EPS 配息

