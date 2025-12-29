快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美股四大指數2025年以來報酬率。(資料來源：彭博)
美股四大指數今年屢創驚喜，觀察美股四大指數今年至上周五(24日)報酬率，號稱是「全球半導體產業風向球」的美國費城半導體指數，報酬率為45.9%、遠高於那指的23.1%、標普500指數19.33%、道瓊工業指數的16.52%，國泰費城半導體ETF（00830）經理人李翰林表示，受惠於AI需求旺盛，半導體大廠訂單滿載，投資誘因強勁，股價表現也相對亮眼，00830為全台唯一追蹤美國費城半導體指數的ETF，今年以來受益人數成長29%，投資人可定期定額長線投資，掌握獲利動能，基金即將於2026年1月除息，備受市場關注。

⭐2025總回顧

國泰費城半導體ETF經理人李翰林分析基金優勢，因00830精準聚焦半導體上、中、下游供應鏈，涵蓋IC設計、晶圓代工、記憶體、以及設備商等，包含NVIDIA、博通、台積電 ADR、超微等，AI 浪潮下，半導體成為數位時代的「新石油」，00830 讓投資人能準確卡位 AI 運算、高效能運算 (HPC) 的核心增長區塊，而對於高資產族群來說，00830之配息屬於海外所得，擁有750 萬台幣免徵稅額，且不需繳納二代健保補充保費，在稅務規劃上更具優勢。

李翰林補充，AI及半導體為經濟成長貢獻良多，美國商務部日前公布最新數據，顯示景氣動能依然強勁，美國第3季GDP創下兩年來最快增數，經通膨調整後的GDP換算成年率，後較前一季成長4.3%，高於第2季的3.8%，也優於市場預期，前景看好亦帶旺企業投資，第3季固定投資成長2.8%，主要由電腦設備與資料中心投資支撐，AI相關的資料中心投資金額再創新高；不過，仍要提醒投資人，經濟市場多有波動，投資策略宜多元配置，除了科技型商品，透過主動式的平衡型基金，如同樣聚焦美國市場的國泰美國多重收益平衡基金，因包含股債等多樣化標的，讓資金不只集中在單一資產。

國泰美國多重收益平衡基金經理人范姜佩瑩指出，基金最大特色就是配置有多元資產，截至11月30日，基金持有標的包含48.74%的公司債、38.5%的股票、5.77%的ETF、4.16%的美國公債等，透過靈活調整股債比例，在景氣向上時配置具成長性的強勢科技股，以掌握資本增值；在市場波動時，則增加優質債券與高息資產的比重，降低投組波動率，且持有標的的國家分布也相當廣泛，除了美國，也有英國、法國、德國、澳洲、加拿大、台灣等，能有效分散單一國家風險，為投資人建立一道防線，具有長期持有之優勢。

國泰投信分析，綜觀2026年，美國經濟發展樂觀、長線趨勢向上，唯需留意階段性波動，採取定期定額分攤成本及風險，其好處在於紀律化攤平成本，透過每月固定投入，能有效克服人性追高殺低的恐懼，在市場回檔時累積更多單位數，待景氣回升後啟動財富的「微笑曲線」，同步參與國泰美國多重收益平衡型基金與國泰費城半導體成長契機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00830國泰費城半導體

00738U、00877、00885...今年都飆漲！小童拆解「發動訊號」：主力洗盤看這點

每個人都想買到飆股，但你真的知道這些標的都出現了哪些訊號，而且竟然還都極其相似嗎？就來好好回顧2025年漲最多的那幾檔ETF，只要把這些規律記起來，相信2026年也有機會再次複製。 首先來看一下，截至12月中表現最好的ETF分別是哪幾檔。第一個是黃金正二，其次是白銀，接著是中國 5G、元大航太，甚至還包括年初預告的越南股市。 而這邊出現的這麼多檔ETF當中，因為正二帶有槓桿，所以如果拿它跟原型的ETF相比可能會有失公允，因此先將兩檔正二都給剔除，只留下中間的8檔來做分析。

半年配當日本包租公！009817擁三大利多、10元甜甜價卡位…日本精華地段

近期日圓匯率相對親民，加上日本房市熱度不減，讓許多投資人躍躍欲試。投資影音頻道「大樹下學投資」近日邀請國泰日本不動產ETF（009817）基金經理人游凱卉，深度解析這檔新產品的設計邏輯與日本房市現況。

費半指數今年報酬逾45% 這ETF受益人成長近三成

美股四大指數今年屢創驚喜，觀察美股四大指數今年至上周五(24日)報酬率，號稱是「全球半導體產業風向球」的美國費城半導體指...

入列00929成分股+殖利率及轉投資效益題材 可寧衛飆漲停寫分拆後高價

廢棄物處理大廠可寧衛*（8422）股票「一拆十」，面額由10元降為1元，新股在11月17日上市買賣以來，股價約落在20~...

00994A主動第一金台股優 1月7日掛牌

年底封關倒數，台股再創新高，外資動作轉向為2026年預做佈局模式，台股再戰新高有基本面、產業面，及資金動能支撐，第一金台...

第一金 ETF 00994A已成立 預計1月7日掛牌

年底封關倒數，台股再創新高，外資動作轉向為2026年預做布局模式，台股再戰新高有基本面、產業面及資金動能支撐，第一金台股...

