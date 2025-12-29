00738U、00877、00885...今年都飆漲！小童拆解「發動訊號」：主力洗盤看這點

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

每個人都想買到飆股，但你真的知道這些標的都出現了哪些訊號，而且竟然還都極其相似嗎？就來好好回顧2025年漲最多的那幾檔ETF，只要把這些規律記起來，相信2026年也有機會再次複製。

首先來看一下，截至12月中表現最好的ETF分別是哪幾檔。第一個是黃金正二，其次是白銀，接著是中國 5G、元大航太，甚至還包括年初預告的越南股市。

而這邊出現的這麼多檔ETF當中，因為正二帶有槓桿，所以如果拿它跟原型的ETF相比可能會有失公允，因此先將兩檔正二都給剔除，只留下中間的8檔來做分析。

00738U、00635U因為地緣政治的緊張（例如俄烏戰爭、中東衝突等等）推升了這一類避險買盤的需求。其次是美國聯準會降息，有利於推動像貴金屬這種不具配息條件的商品吸引力，讓熱錢也不斷靠攏。

其中白銀更是因為實務使用上更廣泛，除了價值儲藏，它還可以用來滿足工業需求，以今年AI伺服器、電動車跟新一代的太陽能技術來說，這樣的推動有利於導電銀漿的需求增加；同時搭配中美洲與南美洲的供給減少，這一來一往就讓白銀出現了供需缺口，也就推升它成為今年台股ETF漲幅排行榜中的第一名。

而細看股價，其實白銀在2025年，也就是黑色箭頭那邊，當時的趨勢是處於區間整理。

假如要做區間操作，等價格回到區間底再來佈局，而跌破區間的話就小賠出場；但如果要掌握最有效率的那段漲勢，勢必就需要耐心等待股價翻多。翻多就表示價格要能站穩「轉勢」，也就是圖中紅色圈圈的地方。

後續可以看到，股價就是在站穩轉勢之後，就沿著慣性走出比較明顯的多頭行情。同理，黃金ETF也是一樣。

而中港股市我其實從2024年初就開始一路看好，甚至今年四月我也有在YT貼文分享中港股市可以趁大跌撿便宜，因此整體來說都還算是在預期之內。

不過00965確實是出乎意料，當時剛上市時，因為成分股多為科技產業，所以認為與其要佈局它，不如直接去買科技股，但確實也因為它持有不少的AI類股，也就連帶讓它在今年的績效表現非常亮眼。

這類ETF一樣可以在震盪的時候，去規劃出價格區間的轉勢處，等轉勢真正站穩，自然就有比較高的機率可以搭上多頭行情。

此外像是00885，這隻就是扎扎實實從底部分享上來的真正黑馬。我不只是從年初就拍影片預告它是2025年的口袋名單，更預告底部有神祕的買盤在不斷吃貨。在基本面被低估、技術面默默轉強的情況之下，自然要抓到這樣的起漲是真的一點都不難。

00910這種在年初就已經大漲一大段的標的，我自己則會偏向居高思危、保守觀察，然後一樣把「密集成交區」拉出來，先去判斷後續的潛在買盤可能在哪，接著耐心等待。

如果懂得善用密集成交區的話，除了可以避免追高在高檔的橘色密集成交區之外，更可以等股價拉回在下方次多的密集成交區趁亂進場，這就是籌碼的判斷。

為什麼要強調密集成交區？最主要是因為它可以判斷目前高檔的地方是不是有過多的籌碼。

假如籌碼過多甚至套牢的話，就很容易引發拋售的賣壓；反之，如果價格下方有個相對突兀的成交區，那這也就說明了這邊的位階可能是存在某個集體共識的成本價，只要當價格來到這邊的話，就比較容易有買盤的支撐。

而00735、00899因為相對冷門，所以我就沒有特別追蹤，但股價也是在跌深後出現四大形態當中的特殊形態，我自己特別愛做這種「假破底」後的反轉。

往往這種假破底的走勢，大機率都是已經先把程式交易或制式化的防守者給洗出場；換言之，少了沒信心的籌碼、少了不需要的浮額，主力後續要拉的話，也會因為籌碼更輕所以更好拉。

其實股價在發動之前都會有所謂的「轉勢成形」，而只有當轉勢確立之後，價格才比較容易產生慣性的反轉，當慣性反轉、趨勢延續，自然也就比較容易買到「一買就發動」的時機。

假如今天股價漲幅過兇或是第一時間沒掌握到的話，除了等待新的轉勢之外，更可以善用「成交量分佈圖」去規劃潛在的買盤在哪，避免追高套牢的窘境。

◎本文內容已獲 小童 x Happy Trading Life 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。