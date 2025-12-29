00994A主動第一金台股優 1月7日掛牌

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

年底封關倒數，台股再創新高，外資動作轉向為2026年預做佈局模式，台股再戰新高有基本面、產業面，及資金動能支撐，第一金台股趨勢優選主動式ETF（00994A）甫在上周五(26日)成立，預計將在2026年1月7日起正式於交易所上市掛牌交易，成為2026年第一檔掛牌的台股主動式ETF可望全力衝刺金馬行情。

2025年台股市場一路在科技產業領軍帶動下攻高，2026年台股受惠全球寬鬆政策，科技業訂單與獲利預期勁，加上九合一選舉行情助攻，預期投資前景樂觀。各大券商預估，2026年台股指數高點區間落在30,000至35,000點間，成長空間可期。第一金投信提醒，第1季台股具備紅包行情效應等，投資人可藉由台股主動式ETF，由經理人篩選具備成長動能產業作為參與選舉行情、金馬行情工具。

Bloomberg資料統計，2026、2027年台股企業獲利預估年增率分別達23.2%及15.8%，續創歷史新高。主動第一金台股優ETF經理人張正中強調，台灣關鍵產業訂單滿載、獲利預期強勁，市場樂觀股市上攻底氣堅強，外銷訂單由AI、資訊等科技產業驅動，主要研究機構預期2026年經濟成長率仍高達3%水準，符合各大券商對2026年加權指數正向預期。

張正中指出，台股多頭行情續揚猛攻，12月以來不僅由科技成長股帶領漲升氣勢，也出現金融股、中小型輪動接棒，挹注台股後市正向底氣。張正中持續看好，AI供應鏈表現，台灣電子產業接住AI科技大升級潮商機，高階晶片、封裝測試、記憶體、伺服器、散熱、電源供應器等訂單能見度已到2026年底，AI關鍵產業台廠地位穩固，獲利成長可望持續升溫。

00994A第一金台股趨勢優選主動式ETF，採取順趨勢策略投資，採取Top Down，先鎖定強趨勢產業、篩選最強勢個股從台股市值前500強，挑選受惠產業趨勢、個股動能標的操作加減碼，第一大持股權重最高可達30%，操作上更可以鎖定重砲個股集中火力投資，拉高投資勝算，也有利投資組合緊跟投資市場脈動。

00994A第一金台股趨勢優選主動式ETF預計將從1月7日起，在集中市場正式掛牌交易，投資人除了參與台股行情，還有機會參與定期收益機會，00994A成立日起滿120日(含)後，於每年3、6、9及12月起第45個營業日內每季分配收益。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

