30歲擁10多張0050！今年靠「市值型ETF包牌」資產成長逼近500萬

一名30歲的國營事業員工近期在PTT發布了2025年投資年報，引發熱烈迴響。雖然年薪約76萬不算高薪一族，但他靠著嚴格的紀律與精準的資產配置，在今年繳出了報酬率26.1%的亮眼成績單，個人總資產（含股票與存款）來到約490萬台幣。原PO不藏私地貼出對帳單，揭露了他如何在波動的2025 年，用一套「以逸待勞」的策略滾出第一桶金。

從原 PO 曬出的庫存明細中，可以清楚看到他的核心策略是「市值型ETF打底，槓桿型ETF衝刺」。在他的主力證券帳戶中，持有高達10.5張的元大台灣 50（0050）與1張富邦台50（006208），這兩檔國民ETF構成了他資產的穩固地基。而為了在多頭行情中放大報酬，他更配置了多檔槓桿型ETF，包括持有6張的富邦日本正2（報酬率逾50%）、2張富邦NASDAQ正2（報酬率逾42%）以及4張富邦臺灣加權正2。這張主力成績單顯示，光是股票市值就達377 萬，帳面報酬率高達28.57%。

除了台股部位，原PO的另一個帳戶（含複委託）也累積了約139萬的資產，其中海外股票佔比高達83.27%，顯示他透過美、日、台三地的市值型標的進行全球佈局。雖然他自謙「不會選股」，但從交易明細中可見，他在2025年初也曾嘗試操作個股，如京鼎、國泰金 以及獲利了結的朋億* 等標的，最終實現損益約38萬。但他坦言，個股進出心力耗費大，長期來看還是「市值型ETF包牌」最能輕鬆拿取市場平均報酬。

原PO的投資心法相當清晰：平時買市值型ETF，熊市大跌時才進場買正2。他透露，自己其實在2025年初曾因市場恐慌而資金回撤，從365萬一度跌至250萬，但他克服恐懼，堅持「盤整或上漲就慢慢買」，最終迎來豐收。除了投資，他極致的「省錢流」生活也讓網友驚嘆：沒車沒房、住公司宿舍，全年花費僅約20萬。儘管省錢，他今年卻因交了女友而生活豐富，甚至在花蓮天災時也不忘捐款，展現了成熟的金錢觀。

這份年報曝光後，許多網友對於這樣「有憑有據」的獲利感到佩服。有人驚嘆：「看到庫存那個正2的報酬率，真的要抱得住才是高手」、「30歲快500萬，這執行力太強了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。