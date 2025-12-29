快訊

日本新宿女子當街被刺多刀！她曝兇嫌身分 警追緝中

零逾放破功！土銀爆2.34億違約 專家示警：建商開始撐不住

雨亂台北跨年 101跨年煙火最佳觀賞地點在哪？氣象專家給答案

30歲擁10多張0050！今年靠「市值型ETF包牌」資產成長逼近500萬

聯合新聞網／ 綜合報導
30歲就攢下10.5張0050！這位國營員工親身示範，只要靠「市值型ETF」打底搭配極致省錢術，普通人也能資產逼近500萬。中央社
30歲就攢下10.5張0050！這位國營員工親身示範，只要靠「市值型ETF」打底搭配極致省錢術，普通人也能資產逼近500萬。中央社

一名30歲的國營事業員工近期在PTT發布了2025年投資年報，引發熱烈迴響。雖然年薪約76萬不算高薪一族，但他靠著嚴格的紀律與精準的資產配置，在今年繳出了報酬率26.1%的亮眼成績單，個人總資產（含股票與存款）來到約490萬台幣。原PO不藏私地貼出對帳單，揭露了他如何在波動的2025 年，用一套「以逸待勞」的策略滾出第一桶金。

⭐2025總回顧

從原 PO 曬出的庫存明細中，可以清楚看到他的核心策略是「市值型ETF打底，槓桿型ETF衝刺」。在他的主力證券帳戶中，持有高達10.5張的元大台灣 50（0050）與1張富邦台50（006208），這兩檔國民ETF構成了他資產的穩固地基。而為了在多頭行情中放大報酬，他更配置了多檔槓桿型ETF，包括持有6張的富邦日本正2（報酬率逾50%）、2張富邦NASDAQ正2（報酬率逾42%）以及4張富邦臺灣加權正2。這張主力成績單顯示，光是股票市值就達377 萬，帳面報酬率高達28.57%。

除了台股部位，原PO的另一個帳戶（含複委託）也累積了約139萬的資產，其中海外股票佔比高達83.27%，顯示他透過美、日、台三地的市值型標的進行全球佈局。雖然他自謙「不會選股」，但從交易明細中可見，他在2025年初也曾嘗試操作個股，如京鼎、國泰金 以及獲利了結的朋億* 等標的，最終實現損益約38萬。但他坦言，個股進出心力耗費大，長期來看還是「市值型ETF包牌」最能輕鬆拿取市場平均報酬。

原PO的投資心法相當清晰：平時買市值型ETF，熊市大跌時才進場買正2。他透露，自己其實在2025年初曾因市場恐慌而資金回撤，從365萬一度跌至250萬，但他克服恐懼，堅持「盤整或上漲就慢慢買」，最終迎來豐收。除了投資，他極致的「省錢流」生活也讓網友驚嘆：沒車沒房、住公司宿舍，全年花費僅約20萬。儘管省錢，他今年卻因交了女友而生活豐富，甚至在花蓮天災時也不忘捐款，展現了成熟的金錢觀。

這份年報曝光後，許多網友對於這樣「有憑有據」的獲利感到佩服。有人驚嘆：「看到庫存那個正2的報酬率，真的要抱得住才是高手」、「30歲快500萬，這執行力太強了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 市值型 006208富邦台50

延伸閱讀

跌了再買？用0050歷史圖曝殘酷事實…清流君：市場根本沒有在等你！

00929納台積電（2330）要走市值化？網酸：那幹嘛不買0050、改規則撐績效

儲蓄險跟0050差在哪？詹璇依：前者主打「保本」但須有前提

0050狂勝0056、00878、00919…高股息ETF卡關！郭哲榮分析：明年市值型仍占結構優勢

相關新聞

30歲擁10多張0050！今年靠「市值型ETF包牌」資產成長逼近500萬

一名30歲的國營事業員工近期在PTT發布了2025年投資年報，引發熱烈迴響。雖然年薪約76萬不算高薪一族，但他靠著嚴格的紀律與精準的資產配置，在今年繳出了報酬率26.1%的亮眼成績單，個人總資產（含股

31號封關前快上車！比高股息還香…00984B用A級債券打造「9％現金流」護城河

隨著2025年即將畫下句點，台股本周三（12月31日）將迎來年度封關日。對於想要在新年伊始就領到紅包的投資人來說，最後的上車機會就在眼前。大華銀投信旗下的兩檔月配息債券ETF： 大華優利美公債2

不想為了領息犧牲成長？009803僅用4天火速填息…不看後照鏡「預判」挑黑馬

台股近期氣勢如虹，市值型ETF的表現也跟著水漲船高。其中，保德信市值動能50（009803）在12月17日除息後，展現了相當有感的反彈力道，僅僅用了4個交易日，就在22日順利完成填息。市場觀察發現，這

009803僅4天就填息！成分股大換血劍指2026…狠砍航運股轉攻AI重電

隨著台股大盤近期在科技權值股領軍下不只重返28,000點大關更再創歷史新高，相關市值型ETF表現備受矚目。其中，保德信市值動能50（009803）展現強勁的股價回復力，於12月17日除息後，僅耗時4個

00981A改成季配息...強撞高股息死亡月份沒在怕？棒棒：回投才是重點

台股主動式ETF市場迎來重磅變革！市場規模領先的00981A於12月26日拋出震撼彈，宣佈配息頻率正式由「年配」改為「季配」。財經YouTuber棒棒對此表示，這項變動不僅讓00981A直接插足高股息ETF的除息月份，更可能引發市場資金的大規模分流。

第一金 ETF 00994A已成立 預計1月7日掛牌

年底封關倒數，台股再創新高，外資動作轉向為2026年預做布局模式，台股再戰新高有基本面、產業面及資金動能支撐，第一金台股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。