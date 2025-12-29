31號封關前快上車！比高股息還香…00984B用A級債券打造「9％現金流」護城河
隨著2025年即將畫下句點，台股本周三（12月31日）將迎來年度封關日。對於想要在新年伊始就領到紅包的投資人來說，最後的上車機會就在眼前。大華銀投信旗下的兩檔月配息債券ETF：
⭐2025總回顧
大華優利美公債20（00983B）
大華優利美A債15（00984B）
均公告將於2026年1月2日進行除息。這意味著投資人只要在12月31日收盤前完成買進並持有，就能參與這波掛牌後的首次配息，為2026年打造第一筆現金流。
本次配息最受市場矚目的焦點，在於這兩檔ETF雖然是債券商品，卻展現出媲美高股息股票的收益能力。
特別是主打A級公司債的00984B，受惠於「優化票息」策略，專門篩選票面利率前20%的高息債券，市場預估其年化配息率有機會挑戰9%的高水準；而主打美國公債的00983B，則在提供無風險資產保護的同時，也透過策略優化提供了優於傳統公債指數的債息收益。
法人分析，在聯準會確認進入降息循環的2026年，債券ETF已成為資產配置中不可或缺的「現金流發動機」。
過去投資人多半將高股息ETF（股票型）作為領息主力，但00983B與00984B的出現，提供了另一種風險屬性較低、且同樣具備月配息優勢的選擇。透過配置這類長天期債券，投資人不僅能鎖定當前的高債息，未來若利率進一步走低，還有機會賺取資本利得，達成「息利雙收」的目標。
就產品定位而言，這兩檔兄弟檔ETF各有千秋，適合不同屬性的存股族。
00983B鎖定20年期以上美國公債，信評最高、經理費極低，適合極度重視本金安全且想單純參與降息價差的投資人
00984B則鎖定15年期以上A級公司債，在違約風險極低的基礎上追求更高的殖利率，適合作為替代或輔助高股息股票的部位，降低整體投資組合的波動度
本次配息為兩檔ETF成立以來的「首配」，具備指標性意義。由於除息日訂於2026年的首個交易日（1/2），若投資人想搭上這班配息列車，務必把握本周三（12/31）封關日的最後交易時間。在迎接2026年之前，不妨檢視手中的資產配置，利用債券ETF穩定的月配息機制，為新的一年種下穩健的現金流果實。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言