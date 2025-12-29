31號封關前快上車！比高股息還香…00984B用A級債券打造「9％現金流」護城河

隨著2025年即將畫下句點，台股本周三（12月31日）將迎來年度封關日。對於想要在新年伊始就領到紅包的投資人來說，最後的上車機會就在眼前。大華銀投信旗下的兩檔月配息債券ETF：

大華優利美公債20（00983B） 大華優利美A債15（00984B）

均公告將於2026年1月2日進行除息。這意味著投資人只要在12月31日收盤前完成買進並持有，就能參與這波掛牌後的首次配息，為2026年打造第一筆現金流。

本次配息最受市場矚目的焦點，在於這兩檔ETF雖然是債券商品，卻展現出媲美高股息股票的收益能力。

特別是主打A級公司債的00984B，受惠於「優化票息」策略，專門篩選票面利率前20%的高息債券，市場預估其年化配息率有機會挑戰9%的高水準；而主打美國公債的00983B，則在提供無風險資產保護的同時，也透過策略優化提供了優於傳統公債指數的債息收益。

法人分析，在聯準會確認進入降息循環的2026年，債券ETF已成為資產配置中不可或缺的「現金流發動機」。

過去投資人多半將高股息ETF（股票型）作為領息主力，但00983B與00984B的出現，提供了另一種風險屬性較低、且同樣具備月配息優勢的選擇。透過配置這類長天期債券，投資人不僅能鎖定當前的高債息，未來若利率進一步走低，還有機會賺取資本利得，達成「息利雙收」的目標。

就產品定位而言，這兩檔兄弟檔ETF各有千秋，適合不同屬性的存股族。

00983B鎖定20年期以上美國公債，信評最高、經理費極低，適合極度重視本金安全且想單純參與降息價差的投資人 00984B則鎖定15年期以上A級公司債，在違約風險極低的基礎上追求更高的殖利率，適合作為替代或輔助高股息股票的部位，降低整體投資組合的波動度

本次配息為兩檔ETF成立以來的「首配」，具備指標性意義。由於除息日訂於2026年的首個交易日（1/2），若投資人想搭上這班配息列車，務必把握本周三（12/31）封關日的最後交易時間。在迎接2026年之前，不妨檢視手中的資產配置，利用債券ETF穩定的月配息機制，為新的一年種下穩健的現金流果實。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。