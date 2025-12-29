不想為了領息犧牲成長？009803僅用4天火速填息…不看後照鏡「預判」挑黑馬

台股近期氣勢如虹，市值型ETF的表現也跟著水漲船高。其中，保德信市值動能50（009803）在12月17日除息後，展現了相當有感的反彈力道，僅僅用了4個交易日，就在22日順利完成填息。市場觀察發現，這檔ETF之所以能這麼快「回血」，關鍵在於它剛好完成了一次漂亮的換股操作，成功搭上了年底電子股與AI供應鏈的起漲順風車。

這檔ETF最大的特色，在於它不想當個死板的指數追蹤者，而是內建了一套聰明的「換季機制」。簡單來說，它的選股邏輯會看日曆辦事：年中除權息旺季時，它會優先挑選高殖利率股，幫投資人顧好股息；一旦到了年底，為了迎接隔年的行情，它會自動切換成「動能模式」，全力鎖定股價衝刺最快的強勢股。這也解釋了為何它這次會果斷跟航運股分手，轉而擁抱重電與科技股，就是為了讓投資組合具備更強的攻擊力。

除了懂得看季節，009803在挑股票時也不喜歡只看「後照鏡」。不同於傳統ETF多半參考過去的財報數據，它採用了FactSet的數據，直接拿「未來12個月EPS預估值」來當作篩選標準。這種做法讓它具備了「預判」的能力，有機會比別人早一步買進潛力黑馬。

當然，這種策略也讓它比一般大盤指數多了一點積極的性格，適合想追求超額報酬的投資人。

在實際操作面，投資人近期可能會發現發行商名稱變更為「玉山投信」，但代號依然是009803，權益不受影響。

值得一提的是，它的費用設計相當人性化，採取「級距式」費率，只要基金規模長大（超過50億），經理費就會自動調降。這種設計搭配收益平準金機制，明顯是為了吸引長線資金進駐，讓投資人願意陪著基金一起成長。

009803算是在「穩健市值」與「高股息」之間，走出了一條靈活的第三條路。如果你覺得買0050少了一點驚喜，又不想為了領息犧牲掉股價成長性，這檔結合了「動能因子」與「預判能力」的新世代ETF，或許是布局2026年台股行情的絕佳活棋。

