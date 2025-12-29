009803僅4天就填息！成分股大換血劍指2026…狠砍航運股轉攻AI重電

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
009803這次12/17除息，12/22就順利填息，僅用4個交易日；比上季5天還快，是標準的「填息資優生」。（本報系資料庫）
隨著台股大盤近期在科技權值股領軍下不只重返28,000點大關更再創歷史新高，相關市值型ETF表現備受矚目。其中，保德信市值動能50（009803）展現強勁的股價回復力，於12月17日除息後，僅耗時4個交易日，便在12月22日順利完成填息，速度更勝上一季。

據公開資料顯示，009803本次（2025年第四季）配息金額為每股0.22元，較前一季度的0.19元有所成長，年化殖利率維持在7%上下的高水準。受惠於選股策略精準掌握市場脈動，該檔ETF在除息後股價迅速回升，優於9月除息時的5天填息紀錄，再次確立其「填息資優生」的市場地位。

市場分析指出，009803之所以能展現高效率填息，主要歸功於其獨特的「Smart Beta 動能因子」選股邏輯。該ETF不僅考量市值規模，更強調篩選具備股價強勢動能與獲利成長的個股。在近期半導體與AI供應鏈強勢反彈的助攻下，成功帶動淨值快速回升，讓投資人股息與價差雙頭賺。

009803在本次除息期間，同步完成了半年度的成分股大換血。本次調整幅度涉及13檔個股的進出，策略模型果斷剔除了動能轉弱的長榮、陽明等貨櫃三雄，並新納入近期股價表現強勢的重電龍頭華城，以及矽光子概念股光聖等標的。

法人解讀，這次換股操作顯示009803已將投資組合重心從航運移轉至更具2026年爆發潛力的AI供應鏈與綠能重電產業。這種將資金汰弱留強、集中火力的操作模式，不僅助攻了本次的快速填息，也為接下來的股價表現調整出「戰鬥隊形」；投資專家認為，隨著外資預期將於1月份歸隊，台股資金動能有望延續。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009803保德信市值動能50 ETF 市值型 填息

