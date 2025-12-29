00981A改成季配息...強撞高股息死亡月份沒在怕？棒棒：回投才是重點

台股主動式ETF市場迎來重磅變革！市場規模領先的00981A於12月26日拋出震撼彈，宣佈配息頻率正式由「年配」改為「季配」。財經YouTuber棒棒對此表示，這項變動不僅讓00981A直接插足高股息ETF的除息月份，更可能引發市場資金的大規模分流。

首波季配息三月登場 搶攻死亡之組月份

根據統一投信公告，00981A已獲金管會核准調整收益分配節奏，除息月份將改為每年的3、6、9、12月。棒棒指出，首度季配息預計於明年3月17日除息，投資人最晚須在3月16日前買進，配息款則於 4月10日入帳。

這次調整最受矚目之處，在於00981A的除息月份與市場上多檔熱門高股息ETF（如00713、00915、00918、00919）完全重疊。棒棒分析，由於 00981A上市以來績效顯著優於大盤與傳統高股息ETF，這次轉型將直接威脅「高股息死亡之組」的資金地位。

季配息三大優點：靈活現金流與節稅效果

針對改制優點，棒棒整理出三大關鍵：

首先是提升資金運用彈性。季配息提供了一種類似「月薪」的穩定感，每三個月一次的現金流入，對有房貸、生活費需求或想定期定額轉投資的投資人來說，調度更具共振性。

其次是減輕稅務負擔。棒棒精算，若年領6萬股息，在年配下因單筆超過2萬，須繳交約1266元的二代健保補充保費；改為季配後，每季領取1.5萬，因單筆未達門檻可規避此支出。

最後是平滑視覺波動，原本集中在一次的淨值大下修拆分為四次，能降低投資人因除息造成淨值縮水的恐懼感。

潛在缺點不容忽視：削弱複利與經理人壓力

然而，改為季配也並非毫無缺點。棒棒提醒，主動式ETF旨在拼績效，資金頻繁離開投資組合會削弱複利效果。在配息公告至發放的空窗期，資金不具生產力，若投資者未落實股息再投入，長期資產終值將低於年配模式。

此外，頻繁配息會增加內扣行政成本。最重要的是，經理人可能被迫頻繁變現，為了在固定季度配息，經理人必須在每三個月的循環中賣股換現，若遇市場空頭期「硬賣股票」，恐損害基金長期的復甦動能，陷入領了股息、賠了價差的困境。

主動成長 vs. 高股息 現金流市場競爭加劇

棒棒進一步比對數據指出，00981A自上市以來累積報酬率達69.36%，遠優於同期0050的44.88%，展現了主動操作獲取超額報酬的能力。

他強調，00981A本質仍是成長型產品而非單純高股息，其配息來源主要來自「資本利得」。

對於原本持有00713、00919等等被動型高股息ETF的投資人，00981A提供了一個「同時間領息、但性質不同」的新選擇。

棒棒建議，長期資產成長族群應開啟「股息再投入」功能以加速累積；而追求現金流的投資人則可觀察00981A的填息速度，這將是決定資金未來長期流向主動式ETF的關鍵。

◎本文內容已獲 棒棒的理財失控週記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。