買00919穩定配息錯過一整年行情！楚狂人：明年「不再那麼難看」但不是能贏過市場

聯合新聞網／ 玩股網
00919仍有撐住表現的空間，但定位更偏向「不再那麼難看」，而非追求「贏過市場」的工具。記者余承翰／攝影
【文．玩股神探】

如果你是剛買00919就一路套牢的新手，這篇文章不是要安慰你，而是要把你現在面對的現實講清楚。當你為了「穩定配息」賣掉金融股、錯過 AI 與權值股主升段，帳面績效全面輸給大盤，接下來真正該問的不是「會不會回本」，而是你到底在賭什麼，以及這筆錢還值不值得繼續放...

⭐2025總回顧

最近看到不少人把手上原本持有的金融股全部出清，理由很簡單：怕波動、想領息、聽信「高股息ETF比個股安全」。結果今年發生什麼事大家都看到了，金融股跟著台股創高、AI股終於漲上去，反而你重押的00919 幾乎原地踏步，績效不只輸大盤，還輸給你當初賣掉的那些股票。這時候問題就來了，不是你今年有沒有選錯，而是你這個選擇本質上就是「用確定性的錯誤，換取心理安慰」。

先把最殘酷的現實講清楚。你今年買00919，本質上等於放棄了兩條最重要的資金主線。

第一條是金融股估值修復

第二條是AI產業成長紅利

你不是沒有參與市場，而是主動站在場外，然後看著大盤創高，帳面卻越拉越遠。這不是運氣問題，是你一開始就選了一個「結構性落後」的工具。

再來談投資組合。00919目前的配置幾乎是全面重壓壽險型金控，國泰金、富邦金、中信金三家加起來超過四成。這種集中度，根本不是什麼分散風險，而是把命運綁在同一條敘事上。只要壽險不動，你整檔ETF就動不了。今年你已經親眼看到一次，當市場資金全面湧向AI、電子權值時，這種配置只會被邊緣化。你錯過的不是短線行情，而是一整年的資金輪動。

那為什麼現在又有人開始講「明年有希望」？原因很現實，也很被動。

第一，是美國的財政壓力

美國政府想降低債務利息支出，就必須接受利率下行的現實，這對長天期債券部位龐大的壽險金控，確實是帳面評價的甜蜜點。問題是，這不是成長，而是「跌深後的修復」。換句話說，你不是投資到一個會主動創造價值的產業，而是賭政策與利率不要再惡化。

第二個關鍵更殘酷，卻也是現在唯一能拿來安慰人的地方，那就是淨值與配息結構

00919在四月大跌時，收益平準金只有0.71元，現在累積到0.96元，這次公布配息0.54元，帳面上看起來確實撐得住，至少可以對外宣稱「配息穩定」。但你要搞清楚一件事，這不是因為投資績效變好，而是因為過去沒有把錢發完。

收益平準金能撐多久？大概就是撐到明年第一季左右，讓配息看起來不要太難看。對新手來說，這會造成一個非常危險的錯覺：以為「價格不動但一直配息」就是安全。實際上，你只是用自己的淨值，慢慢換成現金，卻忽略了資本利得早就被大盤遠遠甩開。

如果你問，明年00919有沒有希望？答案很現實，有的是「不再那麼難看」的希望，而不是「贏過市場」的希望。它的角色，從來就不是讓你翻身，而是讓你在錯過行情之後，帳面不要再繼續惡化，給你一個心理緩衝區。

對剛買就套牢的新手來說，真正該反省的不是00919好不好，而是你為什麼會在市場主升段，把成長型資產換成防禦型工具。高股息ETF不是萬靈丹，它只是在行情對的時候不會太痛，在行情錯的時候不會讓你面對現實。而投資最貴的成本，從來不是虧錢，是你用錯誤的工具，浪費了一整個趨勢週期。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：金融股全換成00919，是今年最昂貴的一堂投資學費？

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00919群益台灣精選高息ETF基金 金融股 收益平準金 大盤 分散風險 資本利得

