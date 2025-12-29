快訊

跌了再買？用0050歷史圖曝殘酷事實…清流君：市場根本沒有在等你！

聯合新聞網／ 清流君
許多投資人習慣「等跌再買」，但回顧 0050 自掛牌以來的長期走勢可以發現，市場有相當比例的時間都在創新高。圖／聯合報系資料照片
許多投資人習慣「等跌再買」，但回顧 0050 自掛牌以來的長期走勢可以發現，市場有相當比例的時間都在創新高。圖／聯合報系資料照片

台灣投資人最常說的一句話大概是：「等跌再買。」

但當你真的打開0050的歷史圖，靜靜地看著2003到2025這二十多年，你會發現一個非常殘酷、卻又非常解放的真相：

市場根本沒有在等你！

0050自掛牌以來，將近三成的月份都在創歷史新高。換句話說，投資生涯有快三分之一的時間，股市都在用「越漲越高」的姿態告訴你：「你還不進來嗎？」

更嚇人的是：

即使市場創新高，接下來一年內出現10%回檔的機率，只有7%左右；

而跌到20%的大回檔，更是低到不到2%。

也就是說：

大多數的創新高，不是你以為的山頂，而只是下一個山頂的起跑點

真正成熟的投資方式，其實不是等待、不是預測，而是接受市場的本質並與之共處。

當你理解這件事，你就會發現：

長期空手等待下跌，才是投資世界裡最昂貴的代價；保持紀律、持續買進、讓自己留在市場，才是一般投資人真正能掌握的力量。

投資不是靠運氣買低，而是靠時間累積財富。

◎本文內容已獲 清流君 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 ETF 市值型

