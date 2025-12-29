跌了再買？用0050歷史圖曝殘酷事實…清流君：市場根本沒有在等你！

台灣投資人最常說的一句話大概是：「等跌再買。」

但當你真的打開0050的歷史圖，靜靜地看著2003到2025這二十多年，你會發現一個非常殘酷、卻又非常解放的真相：

市場根本沒有在等你！

0050自掛牌以來，將近三成的月份都在創歷史新高。換句話說，投資生涯有快三分之一的時間，股市都在用「越漲越高」的姿態告訴你：「你還不進來嗎？」

更嚇人的是：

即使市場創新高，接下來一年內出現10%回檔的機率，只有7%左右；

而跌到20%的大回檔，更是低到不到2%。

也就是說：

大多數的創新高，不是你以為的山頂，而只是下一個山頂的起跑點。 真正成熟的投資方式，其實不是等待、不是預測，而是接受市場的本質並與之共處。

當你理解這件事，你就會發現：

長期空手等待下跌，才是投資世界裡最昂貴的代價；保持紀律、持續買進、讓自己留在市場，才是一般投資人真正能掌握的力量。

投資不是靠運氣買低，而是靠時間累積財富。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。