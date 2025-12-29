00981A「年配改季配」有加分嗎還只是體感變好？股海老牛：多了存股領息味道

00981A改為季配息好嗎？

分享了00929換股，納入台積電的快訊之後，立刻就有夥伴們想知道00981A 年配→季配：到底算不算加分？老牛會說：季配不是多賺：00981A改季配，影響最大的是你的「體感」而非報酬 。

回應投資人需求

這次變革，老牛認為是ETF發行商「聽到大家心聲」的重要調整：在台股ETF投資環境下，過去主動型ETF多以資本增值為主，而配息只是順便。現在00981A這個主動型的傢伙，也多了一點「存股領息」的味道，滿足更多族群。

改善現金流節奏

季配息能讓投資人在 每季都有現金流入（00981A為3、6、9、12 月除息），現金流大解放：對於需要現金流，這絕對是實質利多！一年變四次，你的錢錢回籠速度加快，資金運用更靈活。

現金流仍不穩定

即使是改為季配息，投資的世界可沒有「保證賺錢」這回事，大家千萬別想得太美好；00981A畢竟是「主動式ETF」，它追求的是超越市場報酬，波動性本來就比較高。就算改成季配息，也不代表它每次都會「穩定配息、固定配息」。

稅務及價格風險

配息頻率提高，雖然現金流多，但每次除息，淨值就會往下掉一次。如果你是超級長期投資人，根本不需要這些短期現金流，那每次除息反而會變成一種「節奏干擾」。尤其是在空頭市場時，淨值波動會更明顯，這點要特別注意喔！

這次配息調整，是00981A在「投資體驗」上的重大改善，讓想賺價差又想領息的人，有個新的選擇。

但是！它「核心的投資策略」並沒有改變，它本質上仍是一檔追求「資本增值」的主動型成長股ETF，波動性相對較高。記住老牛的鐵律：「買進好標的，了解屬性，然後抱緊處理！」

◎本文內容已獲 股海老牛 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。