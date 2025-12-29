0050算不算倖存者偏差？股板吵翻：會不會只是運氣好的事後神話
年末盤點投資績效之際，有網友在股板拋出疑問，指出近期0050績效亮眼，是否其實是一種「倖存者偏差」。在財經節目與績效文充斥的情況下，該名網友進一步延伸提問，與其投資集中度極高的台股市值型ETF，是否不如直接押注台積電本身更為純粹。
原PO以巴菲特支持投資S&P 500的邏輯作為對照，指出美股指數具備產業分布廣、賭國運的特性，相較之下，台股屬於窄基市場，整體報酬高度集中於台積電。原PO形容，0050如同一艘航母，上面停滿名為台積電的戰機，因而質疑，與其間接持有，是否直接押注台積電取得「制空權」更有意義，也引發「0050是否只是事後看起來成功」的討論。
部分網友認同0050確實帶有倖存者偏差成分，並指出台灣市場結構本身就高度集中，「活下來的人，才能說故事」、「台股本身就是倖存者偏差」、「沒有台積電，0050就跟屎一樣了」、「當然是啊，你以為每個國家的大盤都長期穩定漲？」
也有人認為，若承認0050是倖存者偏差，那單壓台積電其實偏差更大，「如果0050是倖存者偏差，那單壓台積不就偏差到天際了」、「歐印GG當然賺比較多，但輸錢的時候也輸比較快」。
另一派網友則反駁倖存者偏差的說法，認為0050的選股邏輯早已事先訂定，並非事後挑選成功者，「0050在成立時就訂好市值前50大規則，不是看到台積電漲才納入」、「倖存者偏差只看成功不看失敗，市值型ETF本來就不是這樣運作」、「不只台積，0050還有台達電、智邦、台光電」、「想無腦就是0050，打不贏大盤就加入」。
