00929納台積電（2330）要走市值化？網酸：那幹嘛不買0050、改規則撐績效

台股ETF換股再度掀起討論熱潮。資產規模達千億級的復華台灣科技優息（00929），在本次定期審核中大動作調整成分股，一次納入台積電、聯發科、大立光等重量級權值股。名單公布後，市場與投資社群反應兩極，「高股息ETF是否正在市值化」成為熱議焦點。

根據指數公司公告，00929本次定期審核共納入16檔、刪除6檔成分股，並自12月29日起正式生效。新增成分股包括台積電、聯發科、大立光、環球晶、富邦媒等大型與指標企業，刪除創見、僑威、碩天等個股。

同時，00929所追蹤的指數也同步擴大選股範圍，成分股檔數增加至50檔，並將定期審核機制調整為一年兩次。市場解讀，此舉反映指數規則翻新後，配置方向更靠攏大型權值股與科技族群。

部分網友對此次調整持肯定態度，認為00929納入權值股後，有助於提升整體競爭力與績效彈性，也讓配息型ETF多了一層成長想像空間，「自動幫你配置市值型的高股息ETF，超貼心的愛了愛了」、「月配息需求的人是高息，這選股真的很強耶」、「變超強的市值與高股息合一的ETF」、「等台積漲價賣掉，結果收益屌打其他真的高股息」。

但也有不少網友質疑00929的產品定位是否出現偏移，認為高股息ETF納入台積電，本身就與「優息」概念存在落差，「那幹嘛不買0050」、「台積電股息不到2%你跟我說高股息」、「高股息為了賺資本利得玩台積電，爛死了」、「改規則撐績效，根本主動式ETF」、「掛羊頭賣狗肉吧」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。