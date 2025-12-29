別再追高股息！高股息已不高…00981T用七成BBB債三成台股市值 績效打臉一眾老牌高股息

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
在統計期間9月29日至12月5日，00981T於尚未配息前，累積漲幅達4.6%，明顯高於多檔高股息ETF。市場整理指出，其「70%全球BBB債＋30%台股市值前25大」的配置，使績效在震盪行情中率先反映結構差異。本報資料照片
高股息ETF長期以來被視為領息族的重要配置，但隨近一年配息水準趨於保守，市場討論焦點也逐漸出現轉變。對不少投資人而言，關注的不再只是「配多少」，而是在震盪環境中，整體收益結構是否撐得住。

在今年高息ETF死亡之組年終配息落幕後，也有網友表示高息是否一去不復返，連最期待的死亡之組配息率都跌破雙位數，是否該轉換市值型？可是又想領配息的話該怎麼辦？

有專家指出，若是想領配息又想保成長，其實可以透過資產配置或是購買多資產類型的ETF，並指出今年市場除了主動型ETF也開放了平衡型ETF，而其中00981T以三成台股市值+七成全球BBB投等債便是針對領息為設計的ETF。

自00981T上市以來至12月16日這段期間內，00981T繳總報酬率4.3%表現，而比較同一期間死亡之組的00713僅-1.45%、00918為0.75%、00919則保有3.45%的表現，而月配組的三本柱00929、00939、00940則分別為：-5.98%、1.96%、-2.38%。

專家也表示即便00981T的股票比重不高，仍在權值股帶動行情時，繳出不俗資本利得表現，而且由於七成部位是放在債券，對於領息的投資人來說債息會相對股息來的穩定且同時具有海外750萬免稅額的優勢。

然而，投資人在參考績效數據時，仍須回歸產品本質的差異。市場分析師指出，老牌高股息 ETF 的核心設計在於篩選高配息率股票，在未來若價值股走強或高息環境下仍具優勢；而00981T這種「債七股三」的配置，在股市高檔震盪或債市回暖時表現較為亮眼。需注意的是，00981T有70%的資產受全球利率環境牽動，若未來通膨數據反彈或降息預期落空，債券部位的淨值仍可能面臨波動。，投資人應視市場週期靈活調整比重。

隨著市場進入高檔震盪階段，投資人對配息型ETF的期待，也逐漸從單次配息高低，轉向長期配息是否足夠穩定。而00981T預計將於明年一月迎來首次配息，以七成BBB級投等債搭配三成市值型台股的平衡策略，能否成為領息族的新解方也同樣引發股民期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

