00981T績效直接打臉規模最大兩檔高股息ETF…「債七股三」震盪中顯神威！

聯合新聞網／ 綜合報導
在高股息ETF配息趨於保守之際，00981T以「70%全球BBB債＋30%台股市值前25大」的股債平衡設計，在尚未配息前，績效已達4.6%，明顯領先多檔老牌高股息ETF，成為領息族重新評估資產配置的觀察焦點。中央社
在高股息ETF配息趨於保守之際，00981T以「70%全球BBB債＋30%台股市值前25大」的股債平衡設計，在尚未配息前，績效已達4.6%，明顯領先多檔老牌高股息ETF，成為領息族重新評估資產配置的觀察焦點。中央社

近一年不少高股息ETF配息趨於保守，讓習慣領息的投資人開始感到灰心。當「穩定現金流」不再等於「高股息」，市場也逐漸出現另一種討論方向：能不能在不放棄成長的前提下，把收益做得更穩一點？

⭐2025總回顧

平衡凱基雙核收息（00981T）它並不是走傳統高股息路線，是回到資產配置本質，用「債打底、股助攻」的方式，對應領息族對穩定性現金流的需求。

據統計9月29日至12月19日這段期間內，00981T的價格表現已先反映出差異，累積漲幅達4.9%。更是繳出更勝規模前兩大的老牌高股息0056與00878，兩者的含息報酬率分別為0.93%、2.46%，而能有這樣的成績，來自00981T約三成配置在台股市值成長型部位，在台股反彈階段有效跟上市場節奏。

然而，市場專家也提醒，平衡型ETF與純股型ETF的風險屬性截然不同。00981T的70%債券權重，意味著其淨值波動深受全球利率環境影響，若美國聯準會（Fed）降息路徑不如預期，債券價格仍有回檔風險；此外，其30%股票部位高度集中於台股權值龍頭，表現將與大盤指數及科技產業景氣高度掛鉤。

投資人在追求穩健配息與避險效果的同時，仍須留意短期內資產輪動的可能性，建議應依據個人的風險承受度與現金流規劃，將平衡型產品視為資產配置的一環，而非單一的績效追求工具。

市場進入高檔震盪階段後，00981T透過全球BBB債券穩定現金流來源，再搭配市值型股票部位補強報酬潛力，並以機制調整維持配置比例，讓整體策略更貼近長期持有的節奏。

在預計明年一月首次配息之前，00981T已先用績效證明，平衡型產品不只是過渡方案，也可能成為領息族下一階段的重要選項。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

