儲蓄險跟0050差在哪？詹璇依：前者主打「保本」但須有前提

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
儲蓄險主打保本與低波動，但需持有到期；0050屬指數型ETF，波動較大，卻具備長期資產成長潛力。穩定與成長，是兩種不同的理財選擇。本報資料照片
儲蓄險主打保本與低波動，但需持有到期；0050屬指數型ETF，波動較大，卻具備長期資產成長潛力。穩定與成長，是兩種不同的理財選擇。本報資料照片

財經主持人詹璇依在影音中指出，近期不少投資新手準備踏入投資市場時，最常詢問的問題之一，就是「儲蓄險與元大台灣50（0050）究竟差在哪裡」。

她表示，儲蓄險對許多人而言，往往是接觸到的第一種「類投資商品」。本質上，儲蓄險仍屬於保險概念，因此整體特性偏向穩定，並主打「保本」。

不過，她也提醒，儲蓄險所謂的保本，前提必須是「持有到期」，若在尚未到期前解約，仍可能面臨虧損風險

詹璇依進一步說明，儲蓄險的優點在於波動相對極低，只要按時繳費並持有至期滿，便可領回資金，具備「保本、強迫儲蓄」的特性；但相對可惜的是，儲蓄險在長期資產配置上，較難有效對抗通膨。

至於0050，她指出，該商品屬於指數型ETF，投資目標是追求與整體市場相近的報酬表現，投資人等同於跟著大型企業一同成長。

其缺點在於，因為資金直接投入股票市場，風險與價格波動相對較高，並不具備保本特性。

不過，她也強調，0050的優勢在於資產具備成長潛力，長期來看，成長速度有機會優於單純存錢或保守型商品

詹璇依總結，儲蓄險與0050代表的是兩種不同的理財路線，前者偏向穩定與保本，後者則著眼於資產成長。

投資人應依自身風險承受度與財務目標，選擇適合自己的方向；她也邀請觀眾思考，自己更偏好「穩定」還是「成長」，並分享看法。

◎本文內容已獲 財經主持人 詹璇依 授權改寫，出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 儲蓄險 ETF 市值型

