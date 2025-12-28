統一投信主動式股票型ETF及基金 規模突破2000億元

今(2025)年股市多頭行情，帶動投資人信心，統一投信先後推出兩檔主動式股票型ETF，獲得市場熱烈迴響，推升旗下主動式股票型ETF及基金規模飛越2000億大關。統計至12月22日，統一投信的主動式股票型ETF及基金規模達到2044.34億元。加上全權委託等各類型資產，統一投信總管理規模已超過6500億元，逐步朝7000億元邁進。

截至12月22日，統一投信主動式股票型ETF及基金中，有七規模達到百億等級。以主動統一台股增長ETF（00981A）成長最快，自2025年5月27日掛牌以來，規模從28億元成長1625%至482.95億元，將挑戰500億元大關，也是全市場規模最大的主動式ETF。

其餘幾檔依序為統一奔騰383.38億元、統一黑馬212.20億元、統一大滿貫162.76億元、統一台灣高息優選 113.38億元、統一全球新科技107.78億元、統一全天候基金102.1億元。2025年11月5日掛牌的主動統一全球創新ETF（00988A）持續獲得資金挹注，規模也達到93.11億元，有望成為下一檔百億元的主動式股票型ETF。

統一投信旗艦基金及ETF中，統一台灣高息優選基金投資策略為兼顧股息與資本利得，其餘的ETF及基金投資主軸皆聚焦成長股。主動統一台股增長ETF（00981A）的投資策略就是以具備穩健成長性的大型股為核心，搭配高爆發力的中小型股。「準百億」的主動統一全球創新ETF（00988A）則是鎖定創新浪潮，從全球各產業中挖掘創新趨勢的投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。