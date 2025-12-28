統一投信主動式股票型ETF及基金 規模突破2000億元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
統一投信七檔主動式股票型基金規模逾百億(統一投信/提供)
統一投信七檔主動式股票型基金規模逾百億(統一投信/提供)

今(2025)年股市多頭行情，帶動投資人信心，統一投信先後推出兩檔主動式股票ETF，獲得市場熱烈迴響，推升旗下主動式股票型ETF及基金規模飛越2000億大關。統計至12月22日，統一投信的主動式股票型ETF及基金規模達到2044.34億元。加上全權委託等各類型資產，統一投信總管理規模已超過6500億元，逐步朝7000億元邁進。

⭐2025總回顧

截至12月22日，統一投信主動式股票型ETF及基金中，有七規模達到百億等級。以主動統一台股增長ETF（00981A）成長最快，自2025年5月27日掛牌以來，規模從28億元成長1625%至482.95億元，將挑戰500億元大關，也是全市場規模最大的主動式ETF。

其餘幾檔依序為統一奔騰383.38億元、統一黑馬212.20億元、統一大滿貫162.76億元、統一台灣高息優選 113.38億元、統一全球新科技107.78億元、統一全天候基金102.1億元。2025年11月5日掛牌的主動統一全球創新ETF（00988A）持續獲得資金挹注，規模也達到93.11億元，有望成為下一檔百億元的主動式股票型ETF。

統一投信旗艦基金及ETF中，統一台灣高息優選基金投資策略為兼顧股息與資本利得，其餘的ETF及基金投資主軸皆聚焦成長股。主動統一台股增長ETF（00981A）的投資策略就是以具備穩健成長性的大型股為核心，搭配高爆發力的中小型股。「準百億」的主動統一全球創新ETF（00988A）則是鎖定創新浪潮，從全球各產業中挖掘創新趨勢的投資機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 股票

延伸閱讀

統一台南物流園區12月29日開幕

主動ETF龍頭動了！00981A年配「魔轉」成季配息…保留部位取得收益不衝突

同樣買美股00757與009811免選邊站…是兄弟檔搭配！成長與均衡派

投信首張家族辦公室許可 統一投信拔頭籌

相關新聞

今年14檔主動ETF都贏過大盤和0050…只是取巧！竹軒破真相：全都在四月之後才上市

豬站在通風口上也會飛。 別老拿今年這些主動ETF贏大盤贏0050來說嘴。 記得前幾天文章我才有截圖發文過，美國有九成主動基金包含主動ETF今年都輸給大盤，原因是遇到四月關稅帝君事件，這些華爾街經理

0050狂勝0056、00878、00919…高股息ETF卡關！郭哲榮分析：明年市值型仍占結構優勢

分析師郭哲榮在最新影音中指出，2025年台股呈現明顯的資產表現分歧，堪稱一場殘酷的財富重分配。 他表示，若投資人今年主要持有的是0050，整體投資成果相對亮眼；反觀持有高股息ETF的投資人，20

月配現金流換主角？00984B年化9％領頭…投等債含息報酬普遍10％起跳

過去兩年高股息ETF當道，廣受投資人青睞，特別是月配高股息ETF更是吸引廣大收息族，但隨著聯準會降息循環展開、宣告迷你QE啟動。想打造「月配現金流」，投資人其實有更好的選擇！根據CMONEY統計，月配

00894表現真讓人跌破眼鏡！陳重銘：買進等於參與台股當下最具爆發力的個股

2025年ETF大贏家，倒數計時；這檔ETF衝第一，真的跌破眼鏡啊... 2021年掛牌上市的中信小資高價30（00894），訴求讓資金有限的小資族，也能輕鬆參與高價股的獲利成長契機。「該ETF

珍惜生命遠離0056、00878、00919…高股息ETF？郭哲榮從數學、稅負看0050為何更有優勢

近來市場流傳一句話「珍惜生命，遠離高股息ETF」，在投資圈引發熱議。分析師郭哲榮在影音中，針對這項說法進行完整解析，並比較市值型ETF（如0050）與高股息ETF（如0056、00878、00919）

00981A「主動龍頭ETF」改季配…2個利多！直雲：對個人所得稅偏高者是利空

00981A改季配的影響 編輯推薦主動ETF龍頭動了！00981A年配「魔轉」成季配息…保留部位取得收益不衝突 很多人在問今天00981A有一個大新聞就是從年配改成季配，除息落在每年3月、6月、9

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。