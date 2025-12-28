首檔投資日本房產ETF 國泰日本不動產獲准募集

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

國泰投信再度進軍國際，繼今年9月完成「台日首檔跨境連結ETF」於東京證交所掛牌，將國泰台灣科技龍頭（證券代碼：00881）引入日本市場後，再度攜手日本大和資產管理，將日本不動產投資機會帶回台灣。12月24日獲金管會核准，推出台灣首檔台日跨境連結日本不動產ETF—國泰大和日本不動產收息ETF預計於2026年1月19日至21日正式展開募集，發行價新台幣10元，且具備配息機制，投資人只要萬元即可進軍日本房市，開啟低門檻直通日本具成長潛力的不動產市場大門。

國泰金控作為國內資產管理龍頭，秉持「夠穩健 才能靈活前進」的理念，持續推進資產管理業務，國泰投信這次推出的國泰日本不動產，為全台唯一聚焦日本不動產投資信託（REITs）的ETF，象徵國泰投信在海外產品線上的重要布局，未來國泰投信將持續推出多元商品，協助投資人解決投資痛點，滿足多元需求，致力成為連結台灣投資人與海內外市場的首選夥伴。

國泰投信表示，大和資產管理為日本頂尖資產管理機構，旗下REITs ETF「iFreeETF東証REIT指數（1488.JP）」在日本市場具備高流動性與市場代表性，能充分反映出日本不動產市場整體表現。近年日本觀光人潮屢創新高，加上企業擴張和商務需求大增，使東京、大阪等主要城市的商辦空置率顯著下降、租金維持上升趨勢。雖然日本房價近年回升，但相較台灣仍具相對吸引力，租金投報率也高於國內，成為投資人關注焦點。

此外，從資產配置角度來看，若跨國買房不僅需要大額資金，還要面對跨國稅務、管理成本與流動性風險，許多人只看見租金收益，卻忽略背後的資金壓力。更重要的是，實體購屋通常僅能鎖定住宅市場，難以觸及頂級商辦或知名飯店等高價資產。因此，投資目標若著眼在「日本房地產的成長與收益」，則可透過與日本REITs（不動產投資信託）相關ETF來參與市場。

國泰日本不動產基金經理人游凱卉指出，日本REITs市場具備三大優勢：日本法規要求至少90%盈餘分配給股東，有望提供長期收益來源；涵蓋辦公室、物流、零售、住宅、飯店等多元化不動產；年化波動度低於全球主要REITs市場，且目前估值處於歷史相對低點，深具吸引力。此外，日本經濟正處於30年來未見的「黃金交叉點」，日股創高、通膨溫和回升、企業治理改革與產業回流，帶動不動產市場結構性成長；加上日圓走勢偏軟情況下，海外資金湧入，也讓東京、大阪等核心區域的商辦需求與租金表現持續強勁，成為難得的國際資產配置機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

日本 國泰金控 市場 ETF 租金

