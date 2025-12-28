澳洲三重優勢提供具吸引力ETF投資 野村00987B 1月5日開募

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
澳洲十年期公債殖利率(綠線)vs.美國十年期公債殖利率(紅線)(資料來源：彭博)
野村投信表示，美國12月FOMC會議出現自2019年以來最嚴重的意見分歧，決策以九比三通過，三名委員投下反對票，顯示委員會對經濟前景的判斷分歧加劇。根據最新點陣圖，2026年與2027年各預期再降息一次，與9月會議一致。市場認為，未來降息空間正在收窄，並關注新任主席人選，聯準會進入觀望期。全球債市方面，歷經2022至2024年震盪後，殖利率已處於相對高檔。

野村投信投資策略部副總張繼文分析，反觀澳洲央行在12月9日會議連續第三次維持利率不變，並保留2026年升息彈性，顯示政策仍偏謹慎甚至略帶鷹派。雖然全球主要央行逐步轉向寬鬆，澳洲央行卻選擇按兵不動，原因在於通膨仍高於央行舒適區間，且勞動市場保持強勁。澳洲行長Michele Bullock強調，若通膨壓力再度升溫，不排除進一步升息的可能性。這樣的立場，使澳洲在全球成熟經濟體中顯得「不急著寬鬆」。

匯率方面，張繼文分析指出，澳幣兌美元今年以來升值逾7%，受惠於高利率、穩健經濟與資源出口優勢。此外，澳洲主權債仍維持三大國際信評機構一致給予的AAA評等，在全球高評等債券稀缺的環境中，澳洲資產展現獨特風險報酬組合。

野村澳洲10年期以上主權及類主權債券ETF（00987B）基金經理人劉璁霖也進一步表示，在全球股市處於歷史高點、政策與匯率變化加劇的背景下，投資人不妨提高高評級債券比重，藉由長天期公債控制下檔風險，享有固定收益優勢。澳洲公債ETF聚焦高評等債市，兼具收益與匯率順風，是分散美元曝險的理想工具。全球債券ETF市場近十年成長逾五倍，資產規模突破3兆美元，預估2030年上看6兆美元。澳洲公債及類主權債因收益水準領先、基本面穩健，成為成熟市場中的亮點。

劉璁霖指出，在地緣政治風險升溫、去美元化議題持續發酵的背景下，市場資金開始尋找美元資產以外的替代選項，而澳幣正受惠於高利率、穩定經濟體質與資源出口國的結構優勢。澳洲不僅在收益層面具吸引力，還在信用評等與匯率表現上展現競爭力，成為全球資金配置的重要考量。國際專業研究報告指出，澳洲債市在殖利率高檔的情況下，對長期資金配置具吸引力。

劉璁霖指出另一個利多關鍵，澳洲十年期公債殖利率已升至4.7%以上，顯著高於美國不到4.15%的水準，利差擴大吸引收益型資金，成為最有力的美債接班人。在匯率方面，澳幣兌美元今年以來升值逾7%，受惠於高利率、穩健經濟與資源出口優勢。此外，澳洲主權債仍維持三大國際信評機構一致給予的AAA*評等，在全球高評等債券稀缺的環境中，澳洲公債及類主權債展現獨特風險報酬組合，將是成熟國家債的亮點之一，也值得投資人長期關注。

劉璁霖表示，隨著全球政策分化、殖利率維持高檔，投資人應審慎評估資產配置策略，適度提高高評級長天期債券比重，藉由長天期公債控制整體投資組合下檔風險，並享受固定收益優勢。澳洲公債及類主權債在收益、信用與匯率三重優勢下，成為成熟市場中最大的投資亮點，值得投資人長期關注。00987B ETF追蹤「ICE TPEx 10年期以上主權及類主權債券指數」，成分債券近100%來自澳洲聯邦政府與州政府發行，提供投資人穩健且高信用評級的美債替代方案投資選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

