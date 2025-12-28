快訊

地震記者會「髮亂領帶歪」竄紅！科長陳達毅還原過程：跳下床直衝氣象署

獨／出國注意！旅遊不便險新制 一人限買兩張、機場加買恐被卡

元旦日出時間曝！北東跨年水氣雲量多 元旦夜冷氣團接棒「低溫11度」

台新臺灣優勢成長及群益台灣科技創新 12月30日起掛牌上市

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所表示，台新投信募集發行台新臺灣優勢成長主動式ETF證券投資信託基金(00987A)及群益投信募集發行群益台灣科技創新主動式ETF證券投資信託基金 (00992A)，將於2025年12月30日掛牌上市，並得辦理融資融券。

⭐2025總回顧

證交所表示，根據送件資料顯示，台新臺灣優勢成長主動式ETF (00987A)投資範圍聚焦於營運面穩定、成長性較高的台灣上市櫃企業，主要投資標的著重於具備產業趨勢帶動、科技技術創新，或受惠於時勢與環境變化的公司，並挑選在技術層次、經營管理及財務結構表現優異，且具備市占率提升、新訂單或新客戶動能之個股。同時考量總體經濟情況、政府政策方向與發展策略，再搭配流動性、評價面、技術面等市場指標，進行操作。

群益台灣科技創新主動式ETF (00992A)投資具有強大研發創新能力，運用科技驅動成長的台灣上市櫃企業，除透過財報及量化指標檢視，並透過前瞻性因子捕捉具爆發潛力公司，配合供應鏈垂直分析，選擇供應鏈中重要技術節點，強調產業地位及長期競爭優勢，挑選獲利成長性高、具長期競爭與投資價值之標的。並透過整體經濟情勢、市場展望、產業輪動趨勢及個股相對表現，動態調整量化及質化策略部位配置組合。

證交所表示，，集中市場掛牌上市ETF將達205檔(含被動式ETF 190檔及主動式ETF 15檔)。國內 ETF 商品種類日趨多元，投資組合涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF

延伸閱讀

台新人壽合併新壽 公司將更名為「新光人壽」

最牛一輪／台燿利多 群益58按讚

最牛一輪／旺宏利多 台新55鼓掌

新加坡科技創新週八家竹科新創秀前瞻技術

相關新聞

今年14檔主動ETF都贏過大盤和0050…只是取巧！竹軒破真相：全都在四月之後才上市

豬站在通風口上也會飛。 別老拿今年這些主動ETF贏大盤贏0050來說嘴。 記得前幾天文章我才有截圖發文過，美國有九成主動基金包含主動ETF今年都輸給大盤，原因是遇到四月關稅帝君事件，這些華爾街經理

0050狂勝0056、00878、00919…高股息ETF卡關！郭哲榮分析：明年市值型仍占結構優勢

分析師郭哲榮在最新影音中指出，2025年台股呈現明顯的資產表現分歧，堪稱一場殘酷的財富重分配。 他表示，若投資人今年主要持有的是0050，整體投資成果相對亮眼；反觀持有高股息ETF的投資人，20

月配現金流換主角？00984B年化9％領頭…投等債含息報酬普遍10％起跳

過去兩年高股息ETF當道，廣受投資人青睞，特別是月配高股息ETF更是吸引廣大收息族，但隨著聯準會降息循環展開、宣告迷你QE啟動。想打造「月配現金流」，投資人其實有更好的選擇！根據CMONEY統計，月配

00894表現真讓人跌破眼鏡！陳重銘：買進等於參與台股當下最具爆發力的個股

2025年ETF大贏家，倒數計時；這檔ETF衝第一，真的跌破眼鏡啊... 2021年掛牌上市的中信小資高價30（00894），訴求讓資金有限的小資族，也能輕鬆參與高價股的獲利成長契機。「該ETF

珍惜生命遠離0056、00878、00919…高股息ETF？郭哲榮從數學、稅負看0050為何更有優勢

近來市場流傳一句話「珍惜生命，遠離高股息ETF」，在投資圈引發熱議。分析師郭哲榮在影音中，針對這項說法進行完整解析，並比較市值型ETF（如0050）與高股息ETF（如0056、00878、00919）

00981A「主動龍頭ETF」改季配…2個利多！直雲：對個人所得稅偏高者是利空

00981A改季配的影響 編輯推薦主動ETF龍頭動了！00981A年配「魔轉」成季配息…保留部位取得收益不衝突 很多人在問今天00981A有一個大新聞就是從年配改成季配，除息落在每年3月、6月、9

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。