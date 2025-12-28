0050狂勝0056、00878、00919…高股息ETF卡關！郭哲榮分析：明年市值型仍占結構優勢

分析師郭哲榮在最新影音中指出，2025年台股呈現明顯的資產表現分歧，堪稱一場殘酷的財富重分配。

他表示，若投資人今年主要持有的是0050，整體投資成果相對亮眼；反觀持有高股息ETF的投資人，2025年可能感受相當不同。

郭哲榮指出，根據最新統計，0050的股東人數已正式突破200萬人，意味著在台灣街頭，每10個人之中，就可能有1人持有0050；今年在台積電與AI趨勢帶動下，這批投資人資產水漲船高。

但他也提到，若投資人滿手持有0056、00878、00919，甚至是市場高度關注的00940，2025年的投資體驗可能相對辛苦。儘管大盤屢創新高，高股息ETF的股價表現卻相對平淡，部分產品甚至出現配息縮水的情況。

2025年績效攤開 市值型全面領先

郭哲榮表示，從2025年的績效數據來看，市值型ETF明顯勝出。

0050全年報酬率達32.6%，而高股息ETF中表現相對較佳的0056，漲幅僅約11.6%；至於00940與00713，漲幅更僅約3.1%。

他指出，部分高股息ETF因選股邏輯，主動剔除股價漲幅過大的AI概念股，導致錯過本波多頭行情的主升段。不過，郭哲榮也提醒，投資不應只看單一年度的結果，因為市場風格本來就會輪動。

他回顧，2023年上半年，高股息ETF曾一度全面超越0050，當時AI浪潮剛起，部分原本被視為成熟、高殖利率的電子代工股，意外轉為AI概念股，讓高股息ETF搭上順風車，績效短期超車市值型ETF。

高股息ETF的結構限制與五大迷思

郭哲榮指出，市值型ETF勝在能完整參與成長，而高股息ETF偶爾能因價值重估而表現突出，但其換股機制往往在股價大幅上漲後，因殖利率下滑而被迫賣出成分股，錯失後續成長，這正是結構上的致命點。

他進一步整理高股息ETF常見的五大迷思。

第一 配息本質上是「左手換右手」，除息後股價下修，總資產並未因此增加；若無法填息，領到的股息實際上可能來自本金 第二 為了維持高配息率，當市場下跌時，基金仍需賣出成分股籌措現金，等同在低點賣股，削弱資產修復與複利能力 第三 高股息ETF存在稅務成本。股利所得須併入所得稅計算，單筆超過2萬元還需繳納2.11%的二代健保補充費，對於中高所得族群而言，長期摩擦成本相當可觀 第四 高股息帶來的現金流容易被誤認為安全感，對仍在累積資產階段的投資人而言，若將股息花掉，將削弱資產成長；若再投入，則不如一開始就選擇不配息產品 第五 高股息ETF的快速擴張，對投信而言可帶來穩定管理費收入，無論市場好壞皆能獲利，而真正承擔成長犧牲風險的，仍是投資人本身

2026年展望 市值型仍占結構優勢

談到2026年是否可能出現高股息ETF逆轉勝，郭哲榮提出兩個關鍵觀察。

第一是台積電的獲利結構 他指出，2奈米製程預計於2025年底量產，2026年開始實質貢獻營收，而0050中台積電權重超過六成；相較之下，多數高股息ETF因殖利率偏低，幾乎不持有台積電。 第二是企業獲利成長率 根據外資對2026年的預估，受惠AI伺服器與換機潮，電子股整體獲利成長率可望超過20%；而高股息ETF主要持有的金融、傳產族群，預估成長率多落在5%至8%。

郭哲榮表示，股價長期仍跟隨獲利成長，高股息ETF為了湊出高配息，被迫配置成長趨緩但配息穩定的公司，與0050「強者恆強」的選股邏輯正好相反。

綜合以上因素，他認為，若台積電與AI趨勢延續，2026年0050擊敗高股息ETF的機率仍然偏高。

至於「高股息一定不好」的說法，他強調並不絕對，關鍵仍在投資人所處階段與目標，而非單一標的本身。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。