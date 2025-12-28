聽新聞
0:00 / 0:00
今年14檔主動ETF都贏過大盤和0050…只是取巧！竹軒破真相：全都在四月之後才上市
豬站在通風口上也會飛。
⭐2025總回顧
記得前幾天文章我才有截圖發文過，美國有九成主動基金包含主動ETF今年都輸給大盤，原因是遇到四月關稅帝君事件，這些華爾街經理人判斷未來是大空頭來臨，於是拋空股票改做空，然後就GG了。
別跟那個國際啥說的我們不一樣
你認為台灣經理人有人家華爾街經理人厲害嗎
現在很多達人網紅會嘴這些主動ETF就棒就屌，就是把0050大盤打得哇哇叫，其實他們是偷偷的換了時間差。花點時間弄一張表你就清楚。
這十四檔主動ETF上市時間全部都在四月關稅帝君事件後。
取巧誰不會！
◎本文內容已獲 竹軒的親子理財筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言