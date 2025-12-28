快訊

今年14檔主動ETF都贏過大盤和0050…只是取巧！竹軒破真相：全都在四月之後才上市

聯合新聞網／ 竹軒的親子理財筆記
同一段行情、不同起跑線，績效自然會差很多。主動ETF今年看起來「飛起來」，關鍵不只在操作多神，而是上市時間卡在關稅風暴之後；拿這樣的結果對比0050或大盤，本來就不在同一個公平基準上。圖／聯合報系資料庫
同一段行情、不同起跑線，績效自然會差很多。主動ETF今年看起來「飛起來」，關鍵不只在操作多神，而是上市時間卡在關稅風暴之後；拿這樣的結果對比0050或大盤，本來就不在同一個公平基準上。圖／聯合報系資料庫

豬站在通風口上也會飛。

別老拿今年這些主動ETF大盤贏0050來說嘴。

⭐2025總回顧

記得前幾天文章我才有截圖發文過，美國有九成主動基金包含主動ETF今年都輸給大盤，原因是遇到四月關稅帝君事件，這些華爾街經理人判斷未來是大空頭來臨，於是拋空股票改做空，然後就GG了

別跟那個國際啥說的我們不一樣

你認為台灣經理人有人家華爾街經理人厲害嗎

現在很多達人網紅會嘴這些主動ETF就棒就屌，就是把0050大盤打得哇哇叫，其實他們是偷偷的換了時間差。花點時間弄一張表你就清楚。

這十四檔主動ETF上市時間全部都在四月關稅帝君事件後。

取巧誰不會！

◎本文內容已獲 竹軒的親子理財筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

