今年14檔主動ETF都贏過大盤和0050…只是取巧！竹軒破真相：全都在四月之後才上市

豬站在通風口上也會飛。

別老拿今年這些主動ETF贏大盤贏0050來說嘴。

記得前幾天文章我才有截圖發文過，美國有九成主動基金包含主動ETF今年都輸給大盤，原因是遇到四月關稅帝君事件，這些華爾街經理人判斷未來是大空頭來臨，於是拋空股票改做空，然後就GG了。

別跟那個國際啥說的我們不一樣

你認為台灣經理人有人家華爾街經理人厲害嗎

現在很多達人網紅會嘴這些主動ETF就棒就屌，就是把0050大盤打得哇哇叫，其實他們是偷偷的換了時間差。花點時間弄一張表你就清楚。 這十四檔主動ETF上市時間全部都在四月關稅帝君事件後。

取巧誰不會！

