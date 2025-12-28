月配現金流換主角？00984B年化9％領頭…投等債含息報酬普遍10％起跳
過去兩年高股息ETF當道，廣受投資人青睞，特別是月配高股息ETF更是吸引廣大收息族，但隨著聯準會降息循環展開、宣告迷你QE啟動。想打造「月配現金流」，投資人其實有更好的選擇！根據CMONEY統計，月配投資等級債ETF不僅近半年報酬率都在雙位數以上，當中年化配息率最高的甚至達到9%，完勝所有百億級月配高股息ETF。
⭐2025總回顧
若同樣以月配型ETF綜合比較，觀察4檔資產規模300億元以上、最具代表性的月配高股息ETF，以最近一次配息金額計算，年化配息率在6.6%至5.9%之間。另一方面，年化配息率最高前5 檔月配投資等級債ETF的平均水準則為6.54%，完全不輸月配高股息ETF。
其中，近期首度公告配息的大華優利美A債15（00984B）年化配息率更是高達9%，徹底橫掃榜單。顯示在當前利率環境下，債券型資產所能提供的現金流吸引力已愈來愈誘人。
若進一步觀察近6個月含息報酬率表現，月配投等債ETF可以說是更勝一籌。5檔月配投資等級債ETF的含息報酬率至少10%起跳，表現最佳的大華優利美A債15（00984B）更是衝上12.2%。反觀，4檔規模百億以上月配高股息ETF績效表現則是有明顯落差，平均報酬不及10%，其中復華台灣科技優息（00929）的含息報酬率甚至只有5.5%
若以報酬率表現最佳的兩檔股債ETF捉對廝殺，可以發現大華優利美A債15（00984B）與富邦特選高股息30（00900）報酬率表現幾乎相同，但是大華優利美A債15（00984B）的年化配息率明顯高出一截。
法人分析指出，近期股市震盪風險升高，價格波動加劇，容易影響報酬和配息表現。相對之下，投資等級債具備高信評、低違約率、現金流穩定等特性，搭配貨幣寬鬆政策，不僅配息穩定，更有利於報酬表現。實際上，從排行榜結果來看，投資人若想打造月配現金流，00984B兼具高配息率與強勁報酬表現，的確會是收息族更理想的選擇。
大華優利美A債15（00984B）即將在明年1月2日迎來第一次除息，投資人若想參與本次配息，最晚要在12月31日前買進！
5檔年化配息率最高月配投等債ETF vs 百億級月配高股息ETF綜合比較
|類型
|股票代碼
|ETF名稱
|年化配息率(%)
|近6月含息報酬率(%)
|投等債
|00984B
|大華優利美A債15
|9.0
|12.2
|高股息
|00900
|富邦特選高股息30
|6.6
|12.4
|投等債
|00957B
|兆豐US優選投等債
|6.3
|10.5
|高股息
|00929
|復華台灣科技優息
|6.1
|5.5
|高股息
|00939
|統一台灣高息動能
|5.9
|11.4
|投等債
|00980B
|台新特選IG債10+
|5.9
|10.7
|高股息
|00940
|元大台灣價值高息
|5.9
|7.0
|投等債
|00982B
|FT投資級債20+
|5.8
|11.4
|投等債
|00937B
|群益ESG投等債20+
|5.7
|11.1
資料來源：CMONEY、各投信；統計時間截至2025/12/23；年化配息率以最近一次配息／23日收盤價計算；表格以年化配息率排序。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言