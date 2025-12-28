月配現金流換主角？00984B年化9％領頭…投等債含息報酬普遍10％起跳

過去兩年高股息ETF當道，廣受投資人青睞，特別是月配高股息ETF更是吸引廣大收息族，但隨著聯準會降息循環展開、宣告迷你QE啟動。想打造「月配現金流」，投資人其實有更好的選擇！根據CMONEY統計，月配投資等級債ETF不僅近半年報酬率都在雙位數以上，當中年化配息率最高的甚至達到9%，完勝所有百億級月配高股息ETF。

若同樣以月配型ETF綜合比較，觀察4檔資產規模300億元以上、最具代表性的月配高股息ETF，以最近一次配息金額計算，年化配息率在6.6%至5.9%之間。另一方面，年化配息率最高前5 檔月配投資等級債ETF的平均水準則為6.54%，完全不輸月配高股息ETF。

其中，近期首度公告配息的大華優利美A債15（00984B）年化配息率更是高達9%，徹底橫掃榜單。顯示在當前利率環境下，債券型資產所能提供的現金流吸引力已愈來愈誘人。

若進一步觀察近6個月含息報酬率表現，月配投等債ETF可以說是更勝一籌。5檔月配投資等級債ETF的含息報酬率至少10%起跳，表現最佳的大華優利美A債15（00984B）更是衝上12.2%。反觀，4檔規模百億以上月配高股息ETF績效表現則是有明顯落差，平均報酬不及10%，其中復華台灣科技優息（00929）的含息報酬率甚至只有5.5%

若以報酬率表現最佳的兩檔股債ETF捉對廝殺，可以發現大華優利美A債15（00984B）與富邦特選高股息30（00900）報酬率表現幾乎相同，但是大華優利美A債15（00984B）的年化配息率明顯高出一截。

法人分析指出，近期股市震盪風險升高，價格波動加劇，容易影響報酬和配息表現。相對之下，投資等級債具備高信評、低違約率、現金流穩定等特性，搭配貨幣寬鬆政策，不僅配息穩定，更有利於報酬表現。實際上，從排行榜結果來看，投資人若想打造月配現金流，00984B兼具高配息率與強勁報酬表現，的確會是收息族更理想的選擇。

大華優利美A債15（00984B）即將在明年1月2日迎來第一次除息，投資人若想參與本次配息，最晚要在12月31日前買進！

5檔年化配息率最高月配投等債ETF vs 百億級月配高股息ETF綜合比較

類型 股票代碼 ETF名稱 年化配息率(%) 近6月含息報酬率(%) 投等債 00984B 大華優利美A債15 9.0 12.2 高股息 00900 富邦特選高股息30 6.6 12.4 投等債 00957B 兆豐US優選投等債 6.3 10.5 高股息 00929 復華台灣科技優息 6.1 5.5 高股息 00939 統一台灣高息動能 5.9 11.4 投等債 00980B 台新特選IG債10+ 5.9 10.7 高股息 00940 元大台灣價值高息 5.9 7.0 投等債 00982B FT投資級債20+ 5.8 11.4 投等債 00937B 群益ESG投等債20+ 5.7 11.1 資料來源：CMONEY、各投信；統計時間截至2025/12/23；年化配息率以最近一次配息／23日收盤價計算；表格以年化配息率排序。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。