00894表現真讓人跌破眼鏡！陳重銘：買進等於參與台股當下最具爆發力的個股

2025年ETF大贏家，倒數計時；這檔ETF衝第一，真的跌破眼鏡啊...

2021年掛牌上市的中信小資高價30（00894），訴求讓資金有限的小資族，也能輕鬆參與高價股的獲利成長契機。「該ETF成分股入場門票，須符合股價200元以上條件，股王、股后皆是標配，原則上股價最高前5檔個股都會入列。」

除了股價考量外，ETF也會透過夏普值、風險報酬比進行成分股篩選，並藉由獲利能力、ROE（股東權益報酬率）等基本面指標把關。

「00894成分股共30檔，平均ROE約32%。買進該ETF等於參與台股當下最具爆發力的個股」，2025年AI供應鏈就是台股投資主旋律，該ETF成分股中有8檔繳出獲利翻倍的好成績，像台達電、台光電、奇鋐、緯穎等，都是重要持股。

這幾檔的特點就是「都有台積電」，那麼台積電有打敗00894嗎？

