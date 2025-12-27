珍惜生命遠離0056、00878、00919…高股息ETF？郭哲榮從數學、稅負看0050為何更有優勢

近來市場流傳一句話「珍惜生命，遠離高股息ETF」，在投資圈引發熱議。分析師郭哲榮在影音中，針對這項說法進行完整解析，並比較市值型ETF（如0050）與高股息ETF（如0056、00878、00919）在長期投資上的差異。

他指出，近年ETF投資熱度升高，投資人最關心的問題，已不只是要不要投資ETF，而是該選擇「以成長為核心」的市值型ETF，還是「主打現金流」的高股息ETF。

高股息產品因月配、季配設計，讓不少投資人產生「每個月替自己加薪」的感受，但也因此引發「是否犧牲長期報酬」的爭論。

從數學角度看：複利與單利的差距

郭哲榮表示，市值型ETF通常配息較少，甚至不配息，資產能完整參與複利效果；相對地，高股息ETF因持續配息，結構更接近單利。

他以樹木作為比喻，複利像是一棵持續成長、長出新枝的樹，而單利則是樹一長出新枝就被剪掉，難以長期壯大。 他進一步以實際數字說明，假設100萬元、年化報酬8%，前五年單利與複利的差距並不明顯，但拉長到30年，複利資產可突破1,000萬元，與單利相比，差距達數百萬元。

對於投資時間最長的年輕族群而言，過早領息在數學上確實會降低資產成長效率。

心理帳戶與稅負 放大高股息的隱性成本

除了數學效果，郭哲榮也點出心理層面的影響。他表示，股息收入容易被視為「意外之財」，較容易花掉，而資本利得則更容易被視為「辛苦賺來的錢」，傾向長期持有。

這種心理帳戶效應，會進一步削弱複利的累積效果。

在台灣市場，高股息ETF還需面對股利課稅與二代健保補充費的問題。相較之下，資本利得免稅，使得高股息投資在稅負與交易成本上，承擔更多摩擦成本，長期下來，資產成長容易被稅金侵蝕。

高股息普遍伴隨低成長

郭哲榮也將視角拉到國際市場。他指出，美國、日本與韓國的數據顯示，高股息ETF在長期總報酬上，多半落後於市值型或大盤型ETF。即便是在美國，高股息ETF的總報酬，仍難以追上市值型ETF，且台灣投資人投資海外高股息，還須直接承擔較高的股息稅負。

從企業經營邏輯來看，他認為，真正具高成長潛力的公司，往往選擇將資金投入研發與擴張，而非大量配息；高股息多出現在成長趨緩的成熟企業，這也限制了長期報酬的上限。

郭哲榮強調，「珍惜生命，遠離高股息」這句話本身較為聳動，並非適用所有投資人。

對於已退休、需要穩定現金流、稅率較低，且不擅長自行賣股創造現金流的族群，高股息ETF仍有其實際價值。

但若仍在工作階段，投資目標是長期資產累積與財富成長，市值型ETF如0050，在整體效率與複利效果上，仍是相對更具優勢的選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。