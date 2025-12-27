快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師郭哲榮指出，高股息ETF因持續配息，結構接近單利，長期資產成長效率較低；相較之下，市值型ETF如0050，能完整參與複利效果，在拉長投資時間後，報酬差距會逐步放大。本報資料照片
近來市場流傳一句話「珍惜生命，遠離高股息ETF」，在投資圈引發熱議。分析師郭哲榮在影音中，針對這項說法進行完整解析，並比較市值型ETF（如0050）與高股息ETF（如0056、00878、00919）在長期投資上的差異。

⭐2025總回顧

他指出，近年ETF投資熱度升高，投資人最關心的問題，已不只是要不要投資ETF，而是該選擇「以成長為核心」的市值型ETF，還是「主打現金流」的高股息ETF。

高股息產品因月配、季配設計，讓不少投資人產生「每個月替自己加薪」的感受，但也因此引發「是否犧牲長期報酬」的爭論。

從數學角度看：複利與單利的差距

郭哲榮表示，市值型ETF通常配息較少，甚至不配息，資產能完整參與複利效果；相對地，高股息ETF因持續配息，結構更接近單利。

他以樹木作為比喻，複利像是一棵持續成長、長出新枝的樹，而單利則是樹一長出新枝就被剪掉，難以長期壯大

他進一步以實際數字說明，假設100萬元、年化報酬8%，前五年單利與複利的差距並不明顯，但拉長到30年，複利資產可突破1,000萬元，與單利相比，差距達數百萬元。

對於投資時間最長的年輕族群而言，過早領息在數學上確實會降低資產成長效率。

心理帳戶與稅負 放大高股息的隱性成本

除了數學效果，郭哲榮也點出心理層面的影響。他表示，股息收入容易被視為「意外之財」，較容易花掉，而資本利得則更容易被視為「辛苦賺來的錢」，傾向長期持有

這種心理帳戶效應，會進一步削弱複利的累積效果。

在台灣市場，高股息ETF還需面對股利課稅與二代健保補充費的問題。相較之下，資本利得免稅，使得高股息投資在稅負與交易成本上，承擔更多摩擦成本，長期下來，資產成長容易被稅金侵蝕。

高股息普遍伴隨低成長

郭哲榮也將視角拉到國際市場。他指出，美國、日本與韓國的數據顯示，高股息ETF在長期總報酬上，多半落後於市值型或大盤型ETF。即便是在美國，高股息ETF的總報酬，仍難以追上市值型ETF，且台灣投資人投資海外高股息，還須直接承擔較高的股息稅負

從企業經營邏輯來看，他認為，真正具高成長潛力的公司，往往選擇將資金投入研發與擴張，而非大量配息；高股息多出現在成長趨緩的成熟企業，這也限制了長期報酬的上限。

郭哲榮強調，「珍惜生命，遠離高股息」這句話本身較為聳動，並非適用所有投資人。

對於已退休、需要穩定現金流、稅率較低，且不擅長自行賣股創造現金流的族群，高股息ETF仍有其實際價值。

但若仍在工作階段，投資目標是長期資產累積與財富成長，市值型ETF如0050，在整體效率與複利效果上，仍是相對更具優勢的選擇

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 0050元大台灣50 市值型 報酬 現金流 資本利得

相關新聞

00894表現真讓人跌破眼鏡！陳重銘：買進等於參與台股當下最具爆發力的個股

2025年ETF大贏家，倒數計時；這檔ETF衝第一，真的跌破眼鏡啊... 2021年掛牌上市的中信小資高價30（00894），訴求讓資金有限的小資族，也能輕鬆參與高價股的獲利成長契機。「該ETF

珍惜生命遠離0056、00878、00919…高股息ETF？郭哲榮從數學、稅負看0050為何更有優勢

近來市場流傳一句話「珍惜生命，遠離高股息ETF」，在投資圈引發熱議。分析師郭哲榮在影音中，針對這項說法進行完整解析，並比較市值型ETF（如0050）與高股息ETF（如0056、00878、00919）

00981A「主動龍頭ETF」改季配…2個利多！直雲：對個人所得稅偏高者是利空

00981A改季配的影響 編輯推薦主動ETF龍頭動了！00981A年配「魔轉」成季配息…保留部位取得收益不衝突 很多人在問今天00981A有一個大新聞就是從年配改成季配，除息落在每年3月、6月、9

全台首檔條件式平衡型ETF掛牌！兆豐00982T開啟資產配置新紀元

台灣ETF市場寫下創新篇章！由兆豐投信發行的平衡兆豐台美動能（00982T）於26日正式在臺灣證券交易所掛牌上市。這不僅...

主動式ETF夯！台新00987A、群益00992A 加入戰局 12月30日掛牌上市

臺灣證券交易所表示，由台新投信募集發行的主動台新優勢成長（00987A），以及群益投信募集發行的主動群益科技創新（009...

這檔ETF完成第二次成分股調整 聚焦AI產業鏈與高成長潛力股

兆豐電子高息等權（00943）將於今年底完成第二次成分股調整，採取三天調整期的換股方式，一次替換20檔成分股，主要優化投...

