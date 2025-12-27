00981A「主動龍頭ETF」改季配…2個利多！直雲：對個人所得稅偏高者是利空

00981A改季配的影響

很多人在問今天00981A有一個大新聞就是從年配改成季配，除息落在每年3月、6月、9月與12月，這到底是利空還是利多？

整體來說：利多

因為改成季配之後會造成更多投資人想要來投入，有量才有價，如果主動式ETF有更多錢就能去投資自己的股票，也就會變成一個正向的循環，也會讓00981A績效變更好。

想要配息的投資人：利多

本來00981A是年配，當然會讓想要領息的人變得要等很久，所以現在變成季配息對於00981A並且想要領息的朋友來說，變成每季都有現金收入可以運用。

個人所得稅偏高的投資人：利空

因為股息也會計入個人所得稅，本來年配息可以在除息前一天棄息就好，但是現在改成季配息就變得難以每季都棄息賣，變成有高昂的股息課稅，所以是利空。

對於直雲來說改成季配息我不能棄息要繳更多稅，其實是對我比較不好，不過我也可以理解00981A為什麼要從年配改成季配，畢竟配息還是很多台灣投資人的期許，對於投信還是該ETF總希望自己有更多錢，所以是很合理的改變，整體來說對於大部份00981A投資人這個改變還是利多，希望這篇解讀有幫助大家啦！

◎本文內容已獲 直雲的投資筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。