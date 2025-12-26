這檔ETF完成第二次成分股調整 聚焦AI產業鏈與高成長潛力股

財經創作者楚狂人於影音中，以元大台灣50（0050）為例，分享他對2026年市場環境與投資策略的看法。他直言，0050仍然可以作為投資工具，但投資人不宜對未來報酬抱持過高期待。 一、區間盤整下

2025-12-26 14:35