這檔ETF完成第二次成分股調整 聚焦AI產業鏈與高成長潛力股
兆豐電子高息等權（00943）將於今年底完成第二次成分股調整，採取三天調整期的換股方式，一次替換20檔成分股，主要優化投資組合結構，提升成長性並強化長期報酬累積能力。
⭐2025總回顧
兆豐電子高息等權追蹤臺灣電子成長高息等權重指數，在50檔成分股中新增及刪除各20檔，新增成分股有信錦（1582）、國巨*（2327）、宏碁（2353）、微星（2377）、群光（2385）、億光（2393）、新巨（2420）、全漢（3015）、威強電（3022）、僑威（3078）、優群（3217）、台星科（3265）、由田（3455）、力致（3483）、碩天（3617）、中磊（5388）、飛捷（6206）、精誠（6214）、啟碁（6285）、群電（6412）；刪除成分股則仁寶（2324）、精元（2387）、聯陽（3014）、臺慶科（3357）、漢科（3402）、安勤（3479）、凡甲（3526）、台勝科（3532）、永崴投控（3712）、正文（4906）、致伸（4915）、緯軟（4953）、天鈺（4961）、世界（5347）、中光電（5371）、茂達（6138）、力成（6239）、南電（8046）、南茂（8150）、達方（8163）。
據了解，調整策略聚焦三大方向：第一，提高光電類股配置比重，本次調整明顯增加光電產業相關個股，反映該產業在AI應用領域的關鍵地位；第二，汰弱留強優化體質，剔除獲利表現衰退、配息動能轉弱的個股，確保投資組合維持高品質標準；第三，深化AI產業鏈布局，新納入成分股與AI議題高度連結，涵蓋完整供應鏈，包含光學檢測設備、顯示器及零組件、精密樞紐與軸承、沖壓件與壓鑄件、散熱模組系統以及資安軟體服務。
兆豐電子高息等權ETF研究團隊指出，經過本次調整後，投資組合將在AI相關產業群組的輪動中占據更關鍵的戰略地位，兼顧成長潛力與穩健配息，創造長期價值。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
