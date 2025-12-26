全台首檔條件式平衡型ETF掛牌！兆豐00982T開啟資產配置新紀元

台灣ETF市場寫下創新篇章！由兆豐投信發行的平衡兆豐台美動能（00982T）於26日正式在臺灣證券交易所掛牌上市。這不僅是證交所首檔、更是國內第一檔能根據股市表現自動調整股債比例的「條件式」平衡型ETF，象徵著台灣ETF產品正式邁入靈活資產配置的全新階段。

為慶祝首檔條件式平衡型ETF上市，兆豐投信今日上午舉行盛大隆重的掛牌典禮。證交所林修銘董事長於開場致詞表示，兆豐投信秉持創新精神，率先發行全台首檔條件式平衡型ETF，將股市成長動能與債券防禦特性結合，透過不同股債比例的搭配，為投資人提供一站式的資產配置解決方案。00982T追蹤由臺灣指數公司和彭博指數公司合編的首檔股債平衡指數，充分發揮雙方互補優勢，透過國際合作共同協助兆豐完成新型態商品開發。

兆豐金控張傳章總經理致詞表示，兆豐台美動能股債平衡ETF掛牌具有特殊意義，代表ETF從靜態配置跨入動態平衡的新時代，其核心價值在於將動態資產配置理論，轉化為可執行的金融工具。過去這類隨市場風險靈活調節部位的策略，通常僅限於大型法人機構，且伴隨高昂的管理成本。00982T將動態資產配置策略變成一般投資大眾都能參與的投資工具，真正落實主管機關普惠金融的願景。

自金管會開放主動式及平衡型ETF以來，包含今天掛牌的「兆豐台美動能股債平衡ETF」在內，證交所目前已有15檔新型態ETF（13檔主動式ETF及2檔平衡型ETF）上市，累計資產規模突破1,500億元，顯示投資人對於創新金融商品的高度肯定。證交所未來將持續協助主管機關推動各項政策，讓臺灣資本市場展現強韌與活力，實現亞洲資產管理中心的目標。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。