00929等三檔台股ETF換股 台積電、聯發科、大立光入列

臺灣指數公司26日公告包含復華台灣科技優息（00929）、兆豐電子高息等權（00943）、中信上櫃ESG 30（00928）共計三檔台股ETF所追蹤的指數定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動將自12月26日交易結束後生效（亦即12月29日起生效）。

復華台灣科技優息追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數，值得一提的是，這是復華台灣科技優息更改指數編製規則後的第一次調整生效，主要變化包含指數成分股採樣範圍新增「生技醫療類」、「綠能環保類」及「數位雲端類」等產業分類，擴增成分股檔數至50檔，定審次數從過去每年6月的1次，增加為2次，新增12月成分股定審作業；且因應成分股擴增至50檔，其調整的緩衝區亦有變動，惟需滿足6月定審至多替換24檔、12月定審至多替換16檔的限制。此外，權重定期審核改為每年2次，於2、8月進行。

臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃科技優息指數調整設有8個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在8個交易日內調整，在此次在新增16檔成分股、刪除六檔，以達到擴充至50檔，新增成分股有台積電（2330）、億光（2393）、聯發科（2454）、大立光（3008）、牧德（3563）、家登（3680）、致伸（4915）、譜瑞-KY（4966）、聖暉*（5536）、廣明（6188）、環球晶（6488）、長科*（6548）、是方（6561）、崑鼎（6803）、可寧衛*（8422）、富邦媒（8454）；刪除成分股則創見（2451）、僑威（3078）、碩天（3617）、天鈺（4961）、佳必琪（6197）、飛捷（6206）。

兆豐電子高息等權追蹤臺灣電子成長高息等權重指數，調整設有3個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動權重分配在3個交易日內調整。在此次在50檔成分股中新增及刪除各20檔，新增成分股有信錦、國巨*、宏碁、微星、群光、億光、新巨、全漢、威強電、僑威、優群、台星科、由田、力致、碩天、中磊、飛捷、精誠、啟碁、群電；刪除成分股則仁寶、精元、聯陽、臺慶科、漢科、安勤、凡甲、台勝科、永崴投控、正文、致伸、緯軟、天鈺、世界、中光電、茂達、力成、南電、南茂、達方。

中信上櫃ESG 30追蹤臺灣指數公司特選上櫃ESG 30指數，在此次在30檔成分股中新增及刪除各四檔，新增成分股有富喬、穩懋、雙鴻、新應材；刪除成分股則有中光電、合晶、宏捷科、國統。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。