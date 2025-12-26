00981A公布收益分配頻率調整 由原年配息改為季配息

快訊

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
因應投資人對現金流需求，主動統一台股增長（00981A）經金管會核准進行收益分配頻率調整，由原本的年配息改為季配息，除息月份也將改為每年的3、6、9、12月。根據00981A調整後的首次收益分配時程，預計於2026年3月2日公布預估配息金額、3月13日公布實際配息金額，並於3月17日除息。投資人參與00981A首次配息的最後買進日為3月16日。

⭐2025總回顧

統一投信強調，主動統一台股增長的投資策略並未改變，仍聚焦追求成長型股票資本增值，非以高股息為投資主軸，竭力為投資人爭取超額報酬。00981A收益分配機制旨在提供投資人ETF淨值增長的分紅機會。00981A收益分配機制調整僅為配息頻率改變，將原本的年配息收益分為四個季度發放，提供投資人更靈活的現金流規劃。

統一投信表示，不想賣出手上部位卻又希望較快獲得部分收益的投資人，主動統一台股增長改為季配息後，將縮短投資人等待參與配息的時間。對於不需要現金流或追求資本增值最大化的投資人，建議善用各大券商的股息再投入機制，將獲得的配息收益再滾入投資資本中，有機會加速資產累積。

主動統一台股增長為目前規模最大、受益人數最多的主動式ETF。統一投信官網統計至24日數據顯示，00981A規模達到487.07億元，為唯一一檔規模超過400億元的主動式ETF。根據集保19日資料，00981A受益人數已達到21.01萬人。

統一投信提醒，主動式ETF與被動式ETF並無絕對的優劣，主動式ETF不保證能超越績效指標、市場大盤或被動式ETF的報酬，且過去績效也不代表未來績效的保證。投資人投資前應審慎評估市場波動與各項投資風險，並詳閱公開說明書，根據自身的投資目標與風險承受度選擇最適合的產品。

統一投信表示，投資人可以觀察相關金融市場的政經議題變化，作為投資布局時的參考依據。選擇ETF及參與配息時，需留意基金配息率不代表實際報酬率。金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動，ETF除息後，配息金額也會從淨值扣除，使淨值出現較大變動。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 配息 台股 高股息

