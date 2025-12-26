快訊

0050明年還可閉眼買？楚狂人點出關鍵：盤整年…報酬不一定好看

聯合新聞網／ 玩股網
楚狂人分析，若大盤進入區間盤整，0050的報酬空間將受限。商品沒變，變的是市場環境。圖／本報資料照片
楚狂人分析，若大盤進入區間盤整，0050的報酬空間將受限。商品沒變，變的是市場環境。圖／本報資料照片

財經創作者楚狂人於影音中，以元大台灣50（0050）為例，分享他對2026年市場環境與投資策略的看法。他直言，0050仍然可以作為投資工具，但投資人不宜對未來報酬抱持過高期待。

⭐2025總回顧

一、區間盤整下 0050報酬空間可能受限

楚狂人指出，若2026年市場如其先前分析，可能呈現約在2萬6千點至3萬點之間的大區間盤整，指數上下震盪幅度達數千點。在這樣的盤勢下，單純「買進並長期持有0050」的策略，未必能創造明顯價差。

他說明，0050的獲利來源主要仰賴指數上漲，當大盤長時間卡在區間內，投資人可能面臨「一度獲利、隨後回吐」，年底回頭看發現整體報酬有限的情況。這並非0050本身出現問題，而是市值型ETF的產品特性所致。

二、歷史經驗顯示 指數也可能長期不動

楚狂人回顧0050歷史走勢指出，0050自2003年上市後，因市場處於相對低檔而迎來一段漲勢，但在2008年金融風暴期間大幅修正，價格一度跌破上市初期水準，之後又花費多年才回到前高。

他認為，未來不一定重演如此劇烈的修正，但出現一至兩年不漲、甚至長時間整理的情境，並非不可能發生。這類走勢下，市值型ETF能帶來的報酬，往往僅剩下配息表現。

三、高股息與單一策略 也未必是解方

針對高股息ETF是否能在盤整市況中提供較佳表現，楚狂人同樣持保留態度。他指出，以0056為例，即便配息率相對較高，但在長時間整理期間，若投資人未持續攤平，仍可能面臨多年無價差甚至虧損的情況。

他進一步指出，若投資人僅是隨緣投入、或本業收入穩定且高於投資需求，採取定期定額方式問題不大；但若期待年度報酬率達到三成以上，則在目前指數位階偏高的情況下，必須考慮更積極且多元的投資策略。

楚狂人認為，近年市場環境快速轉變，單一策略難以應付所有盤勢。多策略配置，能在不同市場條件下分散風險，避免因單一策略逆風而造成重大損失。

他最後強調，專業操盤思維的核心不在於預測市場，而是風險控管與策略一致性。能否長期留在市場、避免一次性重傷，才是資產持續累積的關鍵。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原影音：2026還能閉眼買ETF0050嗎？

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

