00981A 收益分配頻率調整、由年配息改為季配息 首次收益分配時程出爐

因應投資人對現金流需求，主動統一台股增長（00981A）經金管會核准進行收益分配頻率調整，由原本的年配息改為季配息，除息月份也將改為每年的3、6、9、12月。根據00981A調整後的首次收益分配時程，預計於2026/3/2公布預估配息金額、3/13公布實際配息金額，3/17除息。投資人參與00981A首次配息的最後買進日為3/16，配息收益預估4/10到帳。

統一投信強調，主動統一台股增長的投資策略並未改變，仍聚焦追求成長型股票資本增值，非以高股息為投資主軸，竭力為投資人爭取超額報酬。00981A收益分配機制旨在提供投資人ETF淨值增長的分紅機會。00981A收益分配機制調整僅為配息頻率改變，將原本的年配息收益分為四個季度發放，提供投資人更靈活的現金流規劃。

統一投信表示，不想賣出手上部位卻又希望較快獲得部分收益的投資人，主動統一台股增長改為季配息後，將縮短投資人等待參與配息的時間。對於不需要現金流或追求資本增值最大化的投資人，建議善用各大券商的股息再投入機制，將獲得的配息收益再滾入投資資本中，有機會加速資產累積。

統一投信表示， 00981A保管銀行為彰化銀行，若將配息帳戶設定為彰銀，還可免除10元跨行匯款手續費，讓配息完整入帳。透過統一投信官網，投資人可直接線上申請變更ETF收益分配銀行。

主動統一台股增長為規模最大、受益人數最多的主動式ETF。統一投信官網統計至12/24數據顯示，00981A規模達487.07億元，為唯一一檔規模超過400億元的主動式ETF。根據集保12/19資料，00981A受益人數已達21.01萬人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。