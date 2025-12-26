主動ETF龍頭動了！00981A年配「魔轉」成季配息…保留部位取得收益不衝突

市場規模最大的主動式ETF主動統一台股增長（00981A），即將調整收益分配節奏。統一投信表示，已取得金管會核准，00981A的配息頻率將由原本的「年配息」改為「季配息」，未來除息時點規劃落在每年3月、6月、9月與12月。

依照最新公告，00981A首度季配息將於3月17日進行除息，最後買進日為3月16日，相關配息款項預計於4月10日入帳。隨著配息節奏調整，該檔ETF也成為近期市場關注焦點。

從規模來看，00981A目前資產規模約487億元，不僅是主動式ETF中規模最大的一檔，也是市場上唯一一檔規模超過400億元的主動型產品，受益人數已突破21萬人。此次配息機制調整，勢必牽動既有投資人的配置與現金流規劃。

統一投信強調，這次變動僅限於「配息頻率」，並未影響00981A原有的投資策略。該檔ETF仍以成長型股票為核心，目標放在資本增值與爭取超額報酬，而非以高股息作為主要訴求。收益分配設計，主要是讓投資人能分享ETF淨值成長的成果。

對於希望保留部位、又想更快取得部分收益的投資人而言，改為季配息後，等待參與配息的時間將相對縮短；若投資目標仍以資產成長為主，統一投信也建議可搭配券商提供的股息再投入機制，將配息重新投入市場，以加速資本累積。

另外，統一投信提醒，00981A的保管銀行為彰化銀行，若投資人將配息帳戶設定為彰銀，可免除10元跨行匯款手續費。相關收益分配銀行的變更，也可透過統一投信官網線上申請完成。

在市場表現方面，00981A股價近期持續走高，最新收盤價再創歷史新高，來到16.75元，距離掛牌上市約7個月，累積漲幅接近七成。對於此次配息調整，市場看法不一，有投資人認為季配息有助於縮短領息等待時間；也有聲音指出，選擇主動式ETF的初衷在於追求資產成長，是否需要提高配息頻率，仍值得觀察。

